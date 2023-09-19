وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
د/ ناصر خميس بركات الجيزاوي رئيسًا لجامعة بنها.
د/ حمدان ربيع عطية المتولي رئيسًا لجامعة دمياط.
د/ أشرف محمد أحمد حينجل رئيسًا لجامعة السويس.
د/ محمد عطية محمد البيومي نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.
د/ محمد سعيد حمادة نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
د/ محمد زكي علي أحمد عميدًا لكلية الطب جامعة اسوان.
د/ عمرو أحمد عبدالهادي عبدالفتاح عميدًا لكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان.
د/ عبداللطيف هشام عبداللطيف علي عميدًا لكلية الزراعة جامعة بني سويف.