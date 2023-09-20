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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تقدم تيجوان 2024 بتصميم جديد ومدى كهربائي طويل

فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان 2024

كشفت فولكس فاجن عن الجيل الثالث من تيجوان، المقرر طرحه في المملكة المتحدة في أوائل عام 2024، كنسخة معاد تصميمها وهندستها بشكل شامل من سيارتها الأكثر مبيعًا.

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فولكس فاجن تيجوان 2024

تم تطوير سيارة تيجوان الجديدة إلى حد كبير بالتوازي مع أحدث طراز باسات، والتي تشترك معها في منصة MQB-Evo التي تمت ترقيتها من شركة فولكس فاجن، بالإضافة إلى الكثير من وظائفها الرقمية ووظائف الاتصال التي تمت ترقيتها، بما في ذلك الإصدار الأحدث من منصة المعلومات والترفيه MIB الخاصة بشركة فولكس فاجن والإضافات الجديدة، وإمكانية تحديث البرامج لاسلكيا.

 

بطول 4539 ملم، وارتفاع 1639 ملم (بدون قضبان السقف) وعرض 1842 ملم، أصبحت تيجوان التي أعيد تصميمها بشكل كبير أطول بمقدار 30 ملم، وارتفاع 4 ملم وبنفس عرض سابقتها المشهورة، وتبقى قاعدة العجلات أيضًا كما كانت من قبل، حيث يبلغ طولها 2680 ملم.

فولكس فاجن تيجوان 2024

تعتبر التغييرات الرئيسية موجودة في الداخل، حيث يحصل الجيل الثالث من تيجوان على مقصورة جديدة تتميز بمظهر أكثر نظافة ومواد أكثر راقية وتكنولوجيا محسنة ومساحة أكبر من سابقتها.

 

ومن بين قائمة التغييرات الشاملة لوحة القيادة المعاد تصميمها والتي تتميز بمصفوفة تحكم جديدة وعناصر تزيين مضيئة وفتحات هواء ذات مظهر جديد، وهو يدعم شاشة عرض رقمية مقاس 10.3 بوصة بالإضافة إلى شاشة عرض معلومات وترفيه مركزية تعمل باللمس مقاس 12.9 بوصة بشكل قياسي أو 15.0 بوصة في مظهر مطور.

فولكس فاجن تيجوان 2024

تشتمل شاشة المعلومات والترفيه على وحدة تحكم منزلق بإضاءة خلفية مماثلة لتلك الموجودة في أحدث طرازات PassatوID 7، كما أنها تعتمد أيضًا على بنية قائمة رقمية MIB4 جديدة، مع أدوات تحكم في تكييف الهواء تعمل باللمس مدمجة في القسم السفلي.

 

قال أندرياس ميندت، رئيس تصميم شركة فولكس فاجن، إنها ستنعكس على الطرازات الأخرى، تتخلى عجلة القيادة عن أدوات التحكم الحساسة للمس في سيارة تيجوان القديمة من أجل المزيد من الأزرار والمفاتيح التقليدية.

 

هناك أيضًا وحدة تحكم مركزية جديدة، تحتوي على وحدة تحكم دوارة تُستخدم لتغيير أوضاع القيادة ومستوى الصوت وما تسميه فولكس فاجن "الأجواء" وهي في الأساس إعدادات مبرمجة مسبقًا للإضاءة المحيطة والوظائف الأخرى، مثل قوائم التشغيل من سبوتيفاي و موسيقى أبل، وتتضمن الإعدادات Lounge وEnergeticوJoy وMinimal وMe.

 

من بين المحركات ذات الشاحن التوربيني رباعي الأسطوانات، يوجد محرك بنزين هجين خفيف جديد سعة 1.5 لتر ينتج إما 129 حصانًا أو 148 حصانًا في زوج من طرازات eTSIذات الدفع بالعجلات الأمامية، هناك أيضًا نسخة محدثة من محرك البنزين التقليدي سعة 2.0 لتر، والذي يولد قوة 201 حصانًا و261 حصانًا في طرازين جديدين من طراز TSI 4Motion للدفع الرباعي.

 

يبقى محرك الديزل سعة 2.0 لتر المزود بشاحن توربيني ولكن مع تغييرات مفصلة في نظام العادم الخاص به، ويستمر الطراز في تطوير قوة تبلغ 148 حصانًا في طراز الدفع الأمامي 2.0 TDI و 190 حصانًا في طرازات الدفع الرباعي 2.0 TDI 4Motion.

 

تمت إعادة صياغة نظام نقل الحركة الذي يعمل بالبنزين والكهرباء والذي تستخدمه سيارات تيجوان الهجينة بشكل كبير، ويعتمد الآن على محرك سعة 1.5 لتر من طرازات eTSIالجديدة بدلاً من وحدة التوربو الأقدم سعة 1.4 لتر، وهو مقترن بمحرك كهربائي أكثر قوة. ومع ذلك، يحتفظ طرازا eHybrid ذات الدفع بالعجلات الأمامية بنفس القوة التي يتمتع بها الطرازان اللذان حلا محلهما، عند 201 حصانًا و268 حصانًا.

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