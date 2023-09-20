استشاري عمراني: التدخل الآن هو الفرصة الأخيرة لإحياء القاهرة التاريخية| شاهد

أكد المهندس محمد الخطيب استشاري مشروع إحياء القاهرة التاريخية، أن تم إنشاء أكثر من خطة لإحياء القاهرة التاريخية سواء بترميم مبانيها، أو بإحياء النسيج العمراني.

محمد الخطيب:يصعب التعامل مع القاهرة التاريخية كجسم واحد

وأضاف "الخطيب" خلال لقائه على فضائية "DMC"، أن القاهرة أُعلِنت ممتلكة تراثا عالميا لليونسكو ، لأنها تمتلك تراثا إنسانيا معماريا استثنائيا، ونسيجها العمراني محتفظ بأسمائه و أشكاله، إضافة إلى أنها ما زالت تمارس بها نمط الحياه و الحرف و الأنشطة.



وأشار استشاري مشروع إحياء القاهرة التاريخية إلى، أنه يصعب التعامل مع القاهرة التاريخية كجسم واحد، و يجب التعامل معاها بحرص شديد بسبب حجم السكان بها و الانشطه التي تضمها، متابعاً:" التدخل دلوقتي هو الفرصة الأخيرة لإيحياء القاهرة التاريخية بمعايير دولية و عالمية"