عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

الموت يفجع الوسط
الموت يفجع الوسط الفني

سيطر الحزن على نجوم الوسط الفني خلال هذا الأسبوع، حيث تنوعت الصدمات التي ضربت النجوم ما بين وفاة فنانين أو الوالدين والأشقاء والأقارب، حيث تعرض عدد من الفنانين لفقد أفراد من أسرهم، سواء بسبب الأمراض أو القضاء والقدر، ونرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز الوفيات داخل الوسط الفني خلال الاسبوع الجاري والتي تخطت الـ 7.

وفاة الفنانة كريمان

 

رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، الفنانة كريمان، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن شيرين الأبن الوحيد للفنانة الراحلة كريمان، وفاة والدته النجمة كريمان التي صارعت المرض خلال الفترة الماضية، قائلا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :"توفت إلى رحمه الله أمي الحبيبة الغاليه المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الاسطه، حرم المرحوم النائب محمود آبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا".

رحيل الفنانة المصرية كاريمان بعد صراع طويل مع المرض
الفنانة كريمان

ادوارد يعلن وفاة زوج شقيقته

أعلن الفنان إدوارد ،مؤخرا، وفاة زوج شقيقته في كندا.

ونشر إدوارد عبر حسابة الشخصي على موقع فيسبوك قائلًا: "مع المسيح أفضل توفي الدكتور جون عطالله زوج أختي في كندا الرجاء الدعاء".

وفاة والد محمد مهران

أعلن الفنان محمد مهران، الجمعة الماضية، وفاة والده، وكشف موعد الجنازة والعزاء.

ونشر محمد مهران عبر صفحته على موقع الفيسبوك منشورًا نصه: "توفى إلى رحمة الله والدى جمال محمود مهران، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاصوالعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى ٥٧٣٥٧ بعد صلاة المغرب برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وفاة والدة المخرج عماد البهات

حرصت نقابة المهن السينمائية على نعى المخرج السينمائي عماد البهات، في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا مساء يوم الجمعة الماضي.

بعد فوز الأهلي برباعية.. فرج عامر: رضا سليم وإمام عاشور أحسن صفقتين

مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة أمام زد: نعاني بعض المشكلات بسبب إيقاف القيد

وقالت النقابة في بيان لها: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية والدة الزميل المخرج السينمائي عماد البهات، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان".

وفاة أشرف مصيلحي 

أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مساء الأحد، وفاة الفنان أشرف مصيلحي عن عمر ناهز الـ49 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

أعلن الفنان محمد فؤاد، وفاة شقيقه عبدالحميد، وذلك عبر صفحته على موقع الفيسبوك.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد على موقع الفيسبوك نصًا: "إنا لله وإِنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالي، الحاج عبدالحميد فؤاد عبدالحميد حسن شافعي شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ / إبراهيم عبدالحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء".

وفاة والدة الفنان إسلام إبراهيم - فن - الوطن
 إسلام إبراهيم ووالدتة 

وفاة والدة إسلام إبراهيم

أعلن الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم، الاثنين الماضي، عن وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب إسلام إبراهيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "أمي في ذمة الله، إنا لله وإن إليه راجعون، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، البقاء لله والدوام لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى".

وفاة والدة أمينة شلباية

أعلن محمد شلباية شقيق أمينة شلباية خبيرة الموضة والتجميل، عن وفاة والدتهما.

ونشر شلباية عبر فيسبوك، وكتب: إنا لله وإنا اليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، بقلوب صابرة ومحتسبة راضية بقضاء الله وقدره انعي إليكم وفاه والدتي فوزيه هانم حمزة على كوته رحمها الله عليها التي وافتها المنية اليوم، نسأل الله أن يوسع مدخلها ويمنّ عليها بالرحمة والغفران ويدخلها فسيح الجنان، رحمة الله عليك يا حبيبة قلبي.

وأضاف شلباية: "ببالغ الأسى والتوسل من الله لها الرحمة فقد انتقلت أمي إلى رحمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجبرنا في ما أصابنا وصبر أنفسنا على رحيل العزيزة على القلب وأحفظها بجوارك في الجنة يا كريم، الرجاء الدعاء لها ولنا جميعًا وكافة المسلمون وصلاه الجنازة ستقام من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم عقب صلاه الظهر والجنازة في مقابر العائله في 6 اكتوبر على طريق الواحات بالسادس من أكتوبر".

وفاة الفنانة كريمان ادوارد يعلن وفاة زوج شقيقته وفاة والد محمد مهران وفاة والدة المخرج عماد البهات وفاة أشرف مصيلحي وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد وفاة والدة إسلام إبراهيم وفاة والدة أمينة شلباية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

موضوعات متعلقة

حكم العيدية وهل هي بدعة محرمة ومتى تحتسب صدقة؟ العلماء يحسمون الجدل

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

هنيئا لمن لبى وأدى| إمام الحرم المكي: الأضحية شعيرة إسلامية وملة إبراهيمية وسنة محمدية.. وخطيب مسجد الرسول: العيد تربية على سخاء النفس وسلامة الصدر وصفاء السريرة

خطبة عيد الأضحى..إمام الحرم المكي: عظات الحج ومقاصده تجديد العهد بهدي النبي

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة.. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

دعاء يوم 7 ذي الحجة.. يرزقك السعادة وراحة البال ويحول حياتك لنعيم

الأمن بكشف تفاصيل تغيب طفل عن منزله بمغاغة

ترشيحاتنا

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

بقوة 3.8 درجة.. زلزال يضرب مدينتين ساحليتين في تونس

وزير الخارجية الإسرائيلي: تطبيع العلاقات مع السعودية "في متناول اليد"

نقابة الصحفيين تتضامن مع الناقد طارق الشناوى وتطالب بالتحقيق مع المتجاوزين

ناشئات مصر يفزن على الجزائر ويصعدن لمونديال اليد

هبوط بـ أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لسائح بريطاني شهير بسبب سلم جبل في النمسا

ملابس صيفية.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها| شاهد

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ