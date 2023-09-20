الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

سيطر الحزن على نجوم الوسط الفني خلال هذا الأسبوع، حيث تنوعت الصدمات التي ضربت النجوم ما بين وفاة فنانين أو الوالدين والأشقاء والأقارب، حيث تعرض عدد من الفنانين لفقد أفراد من أسرهم، سواء بسبب الأمراض أو القضاء والقدر، ونرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز الوفيات داخل الوسط الفني خلال الاسبوع الجاري والتي تخطت الـ 7.

وفاة الفنانة كريمان

رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، الفنانة كريمان، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن شيرين الأبن الوحيد للفنانة الراحلة كريمان، وفاة والدته النجمة كريمان التي صارعت المرض خلال الفترة الماضية، قائلا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :"توفت إلى رحمه الله أمي الحبيبة الغاليه المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الاسطه، حرم المرحوم النائب محمود آبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا".

الفنانة كريمان

ادوارد يعلن وفاة زوج شقيقته

أعلن الفنان إدوارد ،مؤخرا، وفاة زوج شقيقته في كندا.

ونشر إدوارد عبر حسابة الشخصي على موقع فيسبوك قائلًا: "مع المسيح أفضل توفي الدكتور جون عطالله زوج أختي في كندا الرجاء الدعاء".

وفاة والد محمد مهران

أعلن الفنان محمد مهران، الجمعة الماضية، وفاة والده، وكشف موعد الجنازة والعزاء.

ونشر محمد مهران عبر صفحته على موقع الفيسبوك منشورًا نصه: "توفى إلى رحمة الله والدى جمال محمود مهران، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاصوالعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى ٥٧٣٥٧ بعد صلاة المغرب برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وفاة والدة المخرج عماد البهات

حرصت نقابة المهن السينمائية على نعى المخرج السينمائي عماد البهات، في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا مساء يوم الجمعة الماضي.

وقالت النقابة في بيان لها: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية والدة الزميل المخرج السينمائي عماد البهات، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان".

وفاة أشرف مصيلحي

أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مساء الأحد، وفاة الفنان أشرف مصيلحي عن عمر ناهز الـ49 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

أعلن الفنان محمد فؤاد، وفاة شقيقه عبدالحميد، وذلك عبر صفحته على موقع الفيسبوك.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد على موقع الفيسبوك نصًا: "إنا لله وإِنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالي، الحاج عبدالحميد فؤاد عبدالحميد حسن شافعي شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ / إبراهيم عبدالحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء".

إسلام إبراهيم ووالدتة

وفاة والدة إسلام إبراهيم

أعلن الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم، الاثنين الماضي، عن وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب إسلام إبراهيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "أمي في ذمة الله، إنا لله وإن إليه راجعون، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، البقاء لله والدوام لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى".

وفاة والدة أمينة شلباية

أعلن محمد شلباية شقيق أمينة شلباية خبيرة الموضة والتجميل، عن وفاة والدتهما.

ونشر شلباية عبر فيسبوك، وكتب: إنا لله وإنا اليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، بقلوب صابرة ومحتسبة راضية بقضاء الله وقدره انعي إليكم وفاه والدتي فوزيه هانم حمزة على كوته رحمها الله عليها التي وافتها المنية اليوم، نسأل الله أن يوسع مدخلها ويمنّ عليها بالرحمة والغفران ويدخلها فسيح الجنان، رحمة الله عليك يا حبيبة قلبي.

وأضاف شلباية: "ببالغ الأسى والتوسل من الله لها الرحمة فقد انتقلت أمي إلى رحمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجبرنا في ما أصابنا وصبر أنفسنا على رحيل العزيزة على القلب وأحفظها بجوارك في الجنة يا كريم، الرجاء الدعاء لها ولنا جميعًا وكافة المسلمون وصلاه الجنازة ستقام من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم عقب صلاه الظهر والجنازة في مقابر العائله في 6 اكتوبر على طريق الواحات بالسادس من أكتوبر".