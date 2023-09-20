ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة متميزة وأنيقة مرتديه فستان باللون الأبيض أما من الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة الملائمة للون بشرتها ونالت إعجاب متابعيها.

ونشرت مؤخرا النجمة ياسمين صبري، صورا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce Gabbana&، وهيتستمتع بالأجواء الصيفية.



أطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.