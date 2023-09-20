كاتب صحفي: الدولة تسعى لجعل المنطقة الاقتصادية محور لوجيستي واستراتيجي تنموي| فيديو

قال صبري عبد الحفيظ، الكاتب الصحفي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لها أهمية كبيرة للغاية، حيث تعلق عليها الدولة الكثير من الآمال بسبب موقعها الاستراتيجي المتميز، لافتًا إلى أن الدولة لديها العديد من المشروعات والخطط من أجل جعل المنطقة الاقتصادية محور لوجيستي واستراتيجي تنموي.



وأضاف “عبد الحفيظ”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية هند النعساني، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس السيسي، حيث يتم الترويج لها من قبل وفد اقتصادي متخصص في كل زيارة إلى الخارج.





وأشارصبري عبد الحفيظ، الكاتب الصحفي، إلى أن المنطقة الاقتصادية حققت في العام المالي لـ 2022 /2023 حوالي 3.7 مليار دولار، لافتًا إلى أنه متوقع وجود مزيد من الاستثمارات في عام 2023/ 2024 بحوالي 7 مليار دولار، حيث تم عقد بروتوكولات مع حوالي 60 شركة من أجل إنشاء حوالي 60 مشروع.