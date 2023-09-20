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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال العائد يواجه أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

أرسنال
أرسنال

يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي، نظيره أيندهوفن الهولندي، على ملعب الإمارات، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أرسنال، العائد للبطولة القارية الكبرى، أيندهوفن الهولندي في ملعب الإمارات، ضمن المجموعة الثانية.

وقال الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: "أشعر بالفخر والحماس، مر وقت طويل منذ آخر مشاركة للنادي في هذه المسابقة، نحن نتطلع إليها".

وأضاف: "في كل مرة كنت أشاهد المباريات ولم نشارك؛ كان شعوري بأن هذا النادي يجب أن يتواجد في دوري الأبطال، أعتقد أننا تطورنا كفريق، ونستحق التواجد هنا".

وعن مواجهة أيندهوفن، قال: "علينا معاملتها مثل أي مباراة أخرى، نحن معتادون على مواجهة خصوم صعبة كل أسبوع في البريميرليج، ولن يختلف الوضع اليوم".

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