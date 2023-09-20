كبير الأثريين: اكتشاف معبد الآلهة أفروديت يساعدنا في الوصول لمقبرة كليوباترا

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، تفاصيل اكتشاف معبد الآلهة أفروديت وأوضح أن ذلك يمكن أن يساعدنا في الوصول إلى مقبرة كليوباترا، قائلا: هذا الكشف يؤكد على وجود آثار فوق وتحت الأرض وتحت الماء، كما أنه يمكن أن يساعدنا على الوصول إلى مقبرة كليوباترا.

وأشار إلى أن هذا الإكتشاف يعود للقرن الخامس قبل الميلاد، وبالتالي يؤكد على وجود مدينة قبل إنشاء الإسكندر لمدينة الإسكندرية.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن معبد الأفروديت معناه أنه كان هناك يونانيون يعيشون فى هذا البلد، وكان هناك نوع من التسامح الديني لأن بجانبه تواجد معبد للأله أمون، وبالتالي يوضح أن مصر طوال عمرها دولة تتقبل جميع الأديان والأشخاص والمعتقدات.

وتابع : “نجد أننا نؤكد أن نتمني أن يكون هناك الحلم الخاص بنا وهو أن يكون هناك متحف للآثار الغارقة، لأننا متميزون فى هذا الأمر، وبالتالي هذا الرخم يدل على أننا لدينا عدة مدن فى هذا الإطار ويدل أن مدينة الإسكندرية قبل تواجد الإسكندرية الحالية أنها كانت مدينة تجارية وحيوية جدا، ويوجد بها معابد يونانية ومصرية، وبعض الأواني للعطور والدهون التي كانت تستعمل للطقوس الدينية، وبالتالي دلالات هذا الكشف دلالات عديدة”.