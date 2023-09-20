عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبير الأثريين: اكتشاف معبد الآلهة أفروديت يساعدنا في الوصول لمقبرة كليوباترا

الدكتور مجدي شاكر،
الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار،

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، تفاصيل اكتشاف معبد الآلهة أفروديت  وأوضح أن ذلك يمكن أن يساعدنا في الوصول إلى مقبرة كليوباترا، قائلا: هذا الكشف يؤكد على وجود آثار فوق وتحت الأرض وتحت الماء، كما أنه يمكن أن يساعدنا على الوصول إلى مقبرة كليوباترا. 

وأشار إلى أن هذا الإكتشاف يعود للقرن الخامس قبل الميلاد، وبالتالي يؤكد على وجود مدينة قبل إنشاء الإسكندر لمدينة الإسكندرية.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن معبد الأفروديت معناه أنه كان هناك يونانيون يعيشون فى هذا البلد، وكان هناك نوع من التسامح الديني لأن بجانبه  تواجد معبد للأله أمون، وبالتالي يوضح أن مصر طوال عمرها دولة تتقبل جميع الأديان والأشخاص والمعتقدات.

وتابع : “نجد أننا نؤكد أن نتمني أن يكون هناك الحلم الخاص بنا وهو أن يكون هناك متحف للآثار الغارقة، لأننا متميزون فى هذا الأمر، وبالتالي هذا الرخم يدل على أننا لدينا عدة مدن فى هذا الإطار ويدل أن مدينة الإسكندرية قبل تواجد الإسكندرية الحالية أنها كانت مدينة تجارية وحيوية جدا، ويوجد بها معابد يونانية ومصرية، وبعض الأواني للعطور والدهون التي كانت تستعمل للطقوس الدينية، وبالتالي دلالات هذا الكشف دلالات عديدة”.

الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين وزارة السياحة والآثار معبد الآلهة أفروديت اكتشاف معبد الآلهة أفروديت مقبرة كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق جاهزة للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

ترشيحاتنا

ثقافة العفاف.. البرلمان الإيراني يتبنى قانونًا يتعلق بإلزامية الحجاب

وزير التعليم: دراسة تحليلية لنتيجة الثانوية العامة.. وإعداد مقياس لتحديد مستوى القراءة والكتابة للطلاب

عزومة مركبية|كاتب: أمريكا لم تقدم يد العون الحقيقية لـ ليبيا

“المركزي” يحدد سعر الفائدة| تعرف على أفضل الشهادات الثلاثية في البنوك قبل اجتماع غدا

بعد تبادل القاهرة وأنقرة الزيارات| ماذا ينتظر إقليم الشرق المتوسط بعد تقارب البلدين

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتكرو السجائر هربوا من شارع باب البحر إلى 3 محافظات| القصة كاملة

رحيل فرناندو بوتيرو.. فنان الكائنات الضخمة والنساء المستديرات

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

متداولة على النت وأثارت جدلًا| علامة على الـ50 جنيها البلاستيكية تكشف حقيقتها

فيديو

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ