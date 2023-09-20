بعد هزيمة المصري.. عاشور وبيرسي تاو يزينان قائمة هدافي وملوك أسيست الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد، على حساب نادي المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

أحرز رباعية النادي الأهلي، المغربي رضا سليم هدف، والجنوب إفريقي بيرسي تاو هدفين، وكريم فؤاد هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأدار مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي الحكم الدولي محمد عادل.

وتعتبر تلك المباراة، هي الثالثة على التوالي التي أدارها الحكم الدولي محمد عادل للنادي الأهلي، في افتتاحية لقاءاته في بطولة الدوري الممتاز.

وانضم الثنائي إمام عاشور والجنوب إفريقي بيرسي تاو، إلى قائمة هدافي وملوك الأسيست في النادي الأهلي بالدوري الممتاز.

قائمة هدافي الأهلي أمام المصري من اللاعبين الحاليين

علي معلول (3 أهداف).

صلاح محسن ، كهربا وبيرسي تاو (هدفين).

طاهر محمد طاهر ، حسين الشحات ، رامي ربيعة (هدف).

وجاء أكثر لاعبي الأهلي صناعة للأهداف أمام المصري من اللاعبين الحاليين:

علي معلول (3 أسيست).

محمد هاني ، حسين الشحات وإمام عاشور (2 أسيست).

أفشة ، صلاح محسن ، كهربا ، عمرو السولية ، أكرم توفيق (1 أسيست).