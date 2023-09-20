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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كأس العالم للأندية.. الجارحي: مواجهة الأهلي وإجنايت الأمريكي صعبة

صدى البلد

أكد أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة الغد أمام فريق «إجنايت الأمريكي»، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

وأشار الجارحي، في تصريحات له، إلى أن لاعبي فريق «إجنايت» يمتازون بالمهارة الفردية العالية وسرعة الأداء، وهو الأمر الذي يمكنهم من التحكم في إيقاع المباراة. 

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة أوجتسي بوش، استعد جيدا لمباراة الغد، من خلال التدريب على خطة لعب المباراة، وفقا للرؤية الفنية لها، وحرص على شرح أسلوب أداء المنافس خلال المحاضرة الفنية التي عقدها مع اللاعبين اليوم.

وقال الجارحي إن اللاعبين جاهزين لمواجهة «إجنايت الأمريكي» غدا، وتعاهدوا على تحقيق نتيجة طيبة، وأن الفريق لديه دوافع كبيرة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة العالمية الكبيرة.

ويلتقي الأهلي مع «إجنايت» في السابعة من مساء غد الخميس بتوقيت سنغافورة «الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة».

 

أحمد الجارحي بطولة كاس العالم للاندية النادي الأهلي سنغافورة إجنايت

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