انطلاق اختبارات منشد الشارقة 15 في مركز الجزيرة

انعقدت اليوم الأربعاء اختبارات منشد الشارقة ١٥ في مركز الجزيرة بمنطقة الزمالك حيث شهدت توافد العشرات من المنشدين الشباب من مختلف المحافظات.

وتتكون لجنة تحكيم منشد الشارقة في مصر من المنشد الشاب محمود هلال، والمنشد أسامة علام.

وفي الموسم الخامس عشر ، تنطلق المسابقة باطلالة جديدة وعودة إلى الفن وأصالته والنغم الراقي .

وتقدم المسابقة رؤية جديدة ومواهب واعدة تنتظر دورها وحلمها بالفوز بلقب منشد الشارقة ،، حيث انتهت منافسات المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة المغرب وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة .