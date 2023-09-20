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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يتابع سير العمل بالإدارة الطبية

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش مع طاقم الإدارة الطبية

تفقد  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، الإدارة الطبية بالجامعة لمتابعة سير العمل بالإدارة على الطبيعة، ومتابعة تجهيزاتها وجودة الخدمة الصحية المقدمة بها والوقوف على سبل تطويرها، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للطلاب والمترددين علي الإدارة الطبية، والكشوف الطبية التي تتم على الطلاب الجدد.


حيث اطمأن خلال الجولة على الخدمات الطبية المقدمة للطلاب وسير وانتظام العمل، و أجرى رئيس الجامعة حوارًا مع الطلاب والمترددين على الإدارة ،  كما أجرى حوارًا مع الأطباء والطواقم الطبية وأولياء الأمور.

 

الدور المجتمعي:


وأكد الدمرداش، أن إدارة الجامعة  تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها الإدارة الطبية للطلاب ومنتسبي  الجامعة.

 

مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنفيذًا لخطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحي أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن.
 

وفي نهاية الجولة تقدم رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لجميع العاملين والأطباء والأطقم الطبية على  مجهودهم ،وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة. 
 

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