مصادرة طن ونصف حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بالغربية

تمكن مسئولو مديرية التموين بمحافظة الغربية اليوم من مصادرة 1500كيلو خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات من عسل جلوكوز وسكر وسوداني ومكسبات طعم داخل مصنع بمركز قطور .



وجاء ذلك بناء على توجيهات كل من الدكتور وزير التموين والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري للمواطنين

كما توافرت معلومات عن قيام بعض أصحاب مصانع الحلوي باستخدام خامات مجهولة المصدر ورديئة في إنتاج الحلوي خاصة حلوى المولد وذلك بغرض التربح الغير مشروع.

كما أسفرت الحملات عن التفتيش على مصانع الحلويات بدائرة مركز قطور عن ضبط احد مصانع الحلوى بمدينة قطور لحيازة واستخدام في تصنيع حلوي المولد خامات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي حيث تم ضبط 1500كيلو خامات مجهولة المصدرو بدون بيانات من عسل جلوكوز وسكر وسوداني ومكسبات طعم و 2500قطعة حلوى مولد من أنواع مختلفة بدون بيانات ويشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

كما تم التحفظ علي هذه الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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