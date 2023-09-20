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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في  الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة واعتقلت أربعة فلسطينيين وهم:  يوسف محمد جبر، ومحمد كمال محمود طبنجة، ومهند كمال محمود طبنجة، وعلاء محمود إسماعيل الفقيه، بعد اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.

وفي أريحاء، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين محمد حسن حمدان، وياسين مروان حمدان من سكان مخيم عقبة جبر.

وفي رام الله ، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود البرجي من دير جرير شرق المدينة.

وفي جنين، اقتحمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال وداهمت عشرات المنازل المأهولة بعائلة أبو الرب وفتشتها واستجوبت ساكنيها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق وهم داخل منازلهم.

ويعم الإضراب الشامل مدينة جنين ومخيمها، حدادًا على أرواح الشهداء الأربعة، ورفضا للعدوان على الفلسطينيين.

وفي نابلس ، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إسماعيل شرفا من بلدة بيتا جنوب المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم منذر قفيشة (21 عاما)، ومحمد عفيف الشويكي (20 عاما)، عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول ودورا ومخيمي الفوار والعروب، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب بإعاقة تنقلهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات الضفة الغربية ومدينة القدس اعتقالات الفلسطينيين

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