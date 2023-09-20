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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء | صور

سوما فى ضيافة صدى
سوما فى ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة سوما مساء اليوم ضيفة على صدى البلد للاحتفال بشفائها وعودتها مجددا إلى الغناء بمجموعة أغان مختلفة. 

وحرصت إدارة  موقع صدى البلد الإخباري على تكريم سوما، على ما قدمته خلال مسيرتها الفنية ونجاح معظم أغانيها وتصدرها التريند حتى الآن.

وتحدثت سوما خلال الندوة عن تفاصيل أزمتها الصحية وكيف تخطتها والدروس التى استفادتها من رحلة علاجها.

كما وجهت سوما الشكر من خلال صدى البلد إلى أسرتها التى وقفت بجانبها وزوجها الموسيقار مصطفى حلمي والمنتج الكبير نصر محروس على ما قدموه لها أثناء فترة مرضها.

وأيضا تحدثت سوما خلال الندوة عن خطتها الفنية القادمة والأغاني التى تقدمها خلال الفترة القادمة مع عزيز الشافعي ومصطفى شوقي.

 

صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 4
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 4
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 9
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 9
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 7
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 7
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 1
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 1
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 2
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 2
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 6
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 6
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 5
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 5
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 10
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 10
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 3
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 3
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 8
صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء 8
الفنانة سوما سوما مرض سوما أزمة سوما الصحية

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