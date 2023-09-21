أخبار التوك شو| قيادي خطير.. أحمد موسى يكشف تحركات الإخوان قبل الانتخابات الرئاسية.. متستنّاش إعلان .. اشترِ فورا وحدة سكنية جديدة بمقدم 25 ألف جنيه

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض أبرزها في سياق التقرير التالي:

قيادي خطير.. أحمد موسى يكشف عن تحركات الإخوان قبل الانتخابات الرئاسية

استعرض الإعلامي أحمد موسى خبرًا على الهواء، يكشف من خلاله عن تحركات جماعة الإخوان الإرهابية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال رصد تصريحات لـ حلمي الجزار، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي أعلن من خلالها عن موقف الجماعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء إنه يعلم جيدا حلمي الجزار منذ سنوات، ويعلم دوره الخطير داخل جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه واحد من أخطر القيادات داخل الجماعة، لافتا إلى أن حلمي الجزار وفقا لصحف وإعلام الإخوان أعلن عن المرشح الذي سيتم تدعيمه من قبل الجماعة الإرهابية في الانتخابات الرئاسية.

مؤسسة أبو العينين تشارك التحالف الوطني في توزيع سلع غذائية بشمال سيناء

عرض الإعلامي أحمد موسى عن مشاركة مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني لتوزيع 7 آلاف كرتونة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في شمال سيناء.

وعرض التقرير، المذاع من خلال قناة “صدى البلد” في برنامج “على مسئوليتي” صورًا ومقاطع من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري لتوزيع أكثر من 7 آلاف صندوق من المواد الأساسية والغذائية لأهالي العريش ورفح والشيخ زويد.

متستنّاش إعلان .. اشترِ فورا وحدة سكنية جديدة بمقدم 25 ألف جنيه

قال عمرو خطاب المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان إن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي ”هيئة المجتمعات العمرانية تقدم تجربة جديدة لإتاحة الوحدات السكنية بشكل دائما عن طريق جهاز المدينة المختص، دون الانتظار لوجود إعلان أو التزام بتوقيت محدد

وزير النقل يعلن مفاجأة بشأن إيرادات السكك الحديدية في اليوم

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن إيرادات السكك الحديدية تضاعفت 3 مرات في عهده في ضوء ما شهدته السكك الحديدية من تطويرات عديدة في الفترة الحالية.

لافتا أنه حينما تولى منصب وزير النقل، كانت السكك الحديدية تحصل على إيرادات يومية من 5 لـ 6 مليون جنيه يوميا.

علاقة تغير المناخ بانتشار الأمراض.. أستاذ الجهاز الهضمي والكبد يوضح

أكد الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن تغير المناخ والاحتباس الحراري يعد من أكتر المسببات للأمراض المستوطنة، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية تعد اكثر قارة بها احتباس حراري وانتشار لأمراض الملاريا.

وقال محمد المنيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك الكثير من الأوبئة والفيروسات والفريات التي تنتشر بسبب العوامل البيئية وأهمها الاحتباس الحراري.

العالم الهولندي يحذر من جديد بشأن الكوارث الطبيعية: «زلزال أقوى قادم» |فيديو

عاد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، بتحذيرات جديدة إلى العالم فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير في الفترة الحالية بتنبؤات العالم الهولندي، خاصة بعد توقعاته الماضية فيما يتعلق بزلزال تركيا وسوريا أو من خلال زلزال المغرب، مما جعل الجميع يهتم بتصريحات هذا العالم.

وعاد العالم الهولندي من جديد خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الحديث عن حركة الزلازل والكوارث الطبيعية في العالم، خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من زلازل عديدة في الفترة الأخيرة، لاسيما زلزال المغرب، ومن ثم إعصار دانيال الذي ضرب أكثر من دولة منها ليبيا واليونان، واختتم مسيرته داخل مصر.

مدير الكلية البحرية السابق: الرئيس السيسي تفرّد في تطوير قدرات القوات المسلحة

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ الخطوات التى اتخذها الرئيس السيسي منذ 2014 في إعادة بناء القوات المسلحة وتطوير قدراتها، بدأت تتبعها قوات الدول الأخرى حاليا، ومنها تركيا التى تستكمل بناء وحداتها وألمانيا وإسرائيل واليونان.

وأضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل حاليا على مختلف القطاعات الهندسية والإنشائية ومع ذلك تراعي حجم التطور على مستوى القوى الإقليمية، لافتا إلى أن التسليح والتطوير العسكري مهم لحماية المقدرات الوطنية.

بـ 27 جنيها.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

فجر حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، مفاجأة مدوية بشأن ارتفاع أسعار البصل في الأسواق خلال الفترة الحالية، في ضوء الارتفاعات غير المبررة في الوقت الحالي في أسعار البصل في الفترة الأخيرة.

وقال "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن أسعار البصل في مصر شهدت زيادات غير مسبوقة في الفترة الحالية، إذ وصلت الأسعار إلى 27 جنيها للكيلو الواحد في سعر غير مسبوق له بالنسبة للتجزئة في الفترة الأخيرة.



يسبب السرطان .. دراسات تكشف خطورة استخدام زيت القلي المعاد تسخينه

بثت فضائية العربية تقريرًا أذاعته عن خطورة الزيت المعاد تسخينه، فهناك تحذيرات كثيرة من إعادة استخدام زيت قلي الطعام.

ورصد التقرير، أن من هذه التحذيرات إنه يسبب السرطان،فوفقا لدراسة نشرت في madical News today: قالت إن زيت الطعام المعاد تسخينه يعزز نمو الخلايا السرطانية.

أستاذ الطب السلوكي: مشاهد الحروب والكوارث الطبيعية تترك خدوشا بخلايا مخ الطفل

قال الدكتور إيهاب عيد أستاذ الطب السلوكي، إن أشد المواقف التي يمر بها الأطفال في طفولته على الإطلاق هي إما كارثة طبيعية أو أعمال عنف مثل الحروب أو مقتل أحد الوالدين أمام عينيه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الطفل في هذه الحالة يختزن بداخله طاقة هائلة من الشحنات العنيفة، قد تنفجر في هيئة عنف تجاه البيئة المحيطة أو تختزن على هيئة حزن وألم وخوف من المستقبل.