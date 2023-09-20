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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متستنّاش إعلان .. اشترِ فورا وحدة سكنية جديدة بمقدم 25 ألف جنيه

شقق الإسكان
شقق الإسكان

قال عمرو خطاب المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان إن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي ”هيئة المجتمعات العمرانية تقدم تجربة جديدة لإتاحة الوحدات السكنية بشكل دائما عن طريق جهاز المدينة المختص، دون الانتظار لوجود إعلان أو التزام بتوقيت محدد. 

الوحدات السكنية

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أن الاتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية ستكون بمدن “رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة”، مؤكدا أن المواطن يستطيع  الحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

وتابع المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان يتم سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه (لوحدات الإسكان المتميز)، و50 ألف جنيه لوحدات سكن مصر، و100 ألف جنيه لوحدات جنة، ويتم استكمال سداد 10%.

إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد  5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات.

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