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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاقة تغير المناخ بانتشار الأمراض.. أستاذ الجهاز الهضمي والكبد يوضح

تغير المناخ
تغير المناخ

أكد الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن تغير المناخ والاحتباس الحراري يعد من أكتر المسببات للأمراض المستوطنة، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية تعد اكثر قارة بها احتباس حراري وانتشار لأمراض الملاريا.

وقال محمد المنيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك الكثير من الأوبئة والفيروسات والفريات التي تنتشر بسبب العوامل البيئية وأهمها الاحتباس الحراري.

 

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن التلوث، يؤثر بشكل مباشر على الصحة، خاصة أن التغير المناخي يؤثر في التغذية الصحية السليمة.

 

خالية من فيروس سي

وأشار محمد المنيسي إلى أن مصر نالت اشادة عالمية خاصة في مجال مكافحة فيروس سي ونحن بصدد اعلان مصر خالية من فيروس سي.

محمد المنيسي الجهاز الهضمي تغير المناخ الاحتباس الحراري القارة الافريقية الملاريا

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