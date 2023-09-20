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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العالم الهولندي يحذر من جديد بشأن الكوارث الطبيعية: «زلزال أقوى قادم» |فيديو

تحذير جديد من العالم
تحذير جديد من العالم الهولندي

عاد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، بتحذيرات جديدة إلى العالم فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير في الفترة الحالية بتنبؤات العالم الهولندي، خاصة بعد توقعاته الماضية فيما يتعلق بزلزال تركيا وسوريا أو من خلال زلزال المغرب، مما جعل الجميع يهتم بتصريحات هذا العالم. 

تحذيرات جديدة من العالم الهولندي بشأن حركة الزلازل 

وعاد العالم الهولندي من جديد خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الحديث عن حركة الزلازل والكوارث الطبيعية في العالم، خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من زلازل عديدة في الفترة الأخيرة، لاسيما زلزال المغرب، ومن ثم إعصار دانيال الذي ضرب أكثر من دولة منها ليبيا واليونان، واختتم مسيرته داخل مصر. 

وغرّد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الأربعاء من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة "إكس" أو تويتر سابقًا، يحذر من نشاط زلزالي أقوى خلال الفترة المقبلة، حيث جاءت تغريدة العالم الهولندي كالآتي: " كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم". 

وأضاف العالم الهولندي خلال تصريحاته: "لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة"، مشيرًا إلى أنه لربما لن يكون الأمر سيئًا للغاية". 

وتحذير العالم الهولندي بشأن حركة الزلازل لم يكن هو الأول، حيث خرج أيضا منذ عدة أيام يحذر من نشاط زلزالي قوي قد يقع في الفترة الحالية التي نعيشها، حيث رصدت قناة "العربية"، منذ أيام تقريرًا عن تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، حيث جاء في التقرير أن العالم الهولندي تنبأ بزلزال جديد أشد خطورة، موضحا أن الفترة المقبلة قد تشهد حدوث زلازل قوية قد تؤدي إلى تسونامي قوية، في تحذير عاجل جديد من العالم الهولندي إلى العالم. 

وأضاف التقرير، أن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس يرى أن الزلزال الجديد الأشد خطورة سيكون في الفترة من 15 سبتمبر إلى 17 سبتمبر تقريبًا، مشيرًا إلى الفترة من 19 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى الدرجات من 6 لـ 7 درجات خلال الفترة المقبلة. 

ولفت التقرير إلى أن هوغربيتس حذر تحديدًا الدول المتواجدة بالقرب من السواحل، مثل البرتغال، وإسبانيا والمغرب، وكل من يكمن على الساحل، لأنه قد يكون هناك نشاط زلزالي كبير قد يؤدي إلى كارثة. 

وعرضت قناة "العربية" تصريحات العالم، حيث قال: "إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال، إسبانيا، أو المغرب، عليك أن تكون على بينة من الخطر الذي يكمن على الساحل فقد يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقًا، وإذا حدث ذلك فسوف ينتج عنه تسونامي". 

العالم الهولندي زلزال فرانك هوغربيتس المنطقة العربية زلزال المغرب إعصار دانيال

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