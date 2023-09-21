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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 صورة ترصد انتظام إجراءات الصيانة في المدارس قبل بدء الدراسة بأيام

صيانة المدارس قبل
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

تستعد جميع مدارس محافظة القاهرة حالياً لبدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر الجاري لطلاب المدارس الحكومية والرسمية والقومية والخاصة.

وفي هذا التقرير، يرصد موقع “صدى البلد” بالصور ، إجراءات إتمام عملية الصيانة البسيطة في المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس، بضرورة  الانتهاء من جميع أنواع الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

 وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري المدارس بعدم تشغيل المدارس التى يوجد بها أى خلل في إجراءات الصيانة.

ولفت إلى أنه تقرر أن يتم تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا.

ووفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات. 

وتتمثل تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد في النقاط التالية:

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25  يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.
- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما.

صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد

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