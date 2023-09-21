الاثنين.. أمسية شعرية غنائية بعنوان «صلوا على الزين» في الهناجر

احتفالا بالمولد النبوى الشريف، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية شعرية غنائية بعنوان "صلوا على الزين" فى الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين ٢٥ سبتمبر الجارى، على مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

تأتى الأمسية ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التى يقيمها القطاع، وينظم الأمسية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، تقديم الشاعر محمد بهجت، الذى يلقى مجموعة من الأشعار فى حب الله ورسوله .

كما يشارك فى الأمسية فرقة "الحضرة المصرية" التى تشدو بباقة من الأغانى والابتهالات الدينية، بمصاحبة أوركسترا المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية .

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع الفنان أحمد الشافعى رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، للإطلاع ومناقشة الخطة القادمة للبيت.

ووجه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، بضرورة أن تتضمن الخطة تفعيل الدور الفنى لكافة الفرق التابعة بالبيت، لتحقيق مستوى مشرف من الحراك الفنى يليق بمكانة البيت، لافتا إلى ضرورة أن تتفق العروض المسرحية المقدمة مع هوية البيت والفرقة الفنية المنتجة للعرض .