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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خالد جلال: تفعيل دور فرق بيت الفنون الشعبية والاستعراضية لتحقيق حراك مشرف

صدى البلد

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع الفنان أحمد الشافعى رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، للإطلاع ومناقشة الخطة القادمة للبيت .

ووجه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، بضرورة أن تتضمن الخطة تفعيل الدور الفنى لكافة الفرق التابعة بالبيت، لتحقيق مستوى مشرف من الحراك الفنى يليق بمكانة البيت، لافتا إلى ضرورة أن تتفق العروض المسرحية المقدمة مع هوية البيت والفرقة الفنية المنتجة للعرض .

من جانبه، أوضح الفنان أحمد الشافعى رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية، سيقدمان برنامجهما بالتبادل أسبوعيا، إلى جانب إنتاج عدد من العروض المسرحية الجديدة، وإعادة عرض للأعمال التي حققت نجاحا خلال الفترة الماضية. .

تشمل الخطة فيما يخص الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، إعادة عرض مسرحية "شفيقة المصرية" تأليف د. مصطفى سليم وإخراج محمد صابر، وإنتاج جديد لعرضى " عامل قلق" تأليف محمد الزناتى وإخراج إسلام إمام، "صبوحة" تأليف د. سامح مهران وإخراج مازن الغرباوي، إلى جانب برنامجها الفنى لشعبتيها "الآلات الشعبية والإنشاد الدينى" .

وتقدم فرقة أنغام الشباب عرضين جديدين هما " عزيزة" تأليف شوقى حجاب وإخراج عبدالله سعد، "صلاح جاهين" تأليف أيمن الحكيم وإخراج هانى عبد الهادى، إلى جانب برنامجها الغنائى .

أما فرقة تحت ١٨، فتقدم عرض العرائس الجديد "مملكة السحر والأسرار" تأليف عبد المنعم محمد رؤية وإخراج عماد عبد العظيم، كما تقدم عرض مسرحى معالجة درامية ل "الملك سيام وصوت الموسيقى" إخراج محسن رزق.

وتشمل الخطة أيضا فيما يخص الفرقة الغنائية الاستعراضية، تقديم العرض المسرحى الجديد  " قمر بنت الغجر" تأليف محمود مكى وإعداد وإخراج د. عمرو دوارة .

كما يقدم السيرك القومى برنامجه يوميا، بفقراته المميزة والتى تتضمن أكثر من ١٣ فقرة فنية متنوعة من أخطر وأقوى فنون السيرك، مع التطوير المستمر لفقراته وإدخال فقرات جديدة للبرنامج، وتكثيف عروضه بالمواقع المختلفة .

واستعرضت الخطة العروض المسرحية المزمع إنتاجها، منها "بيت الرواى" تأليف وإخراج ياسين الضوى، "صاحب المقام" تأليف على أبو سالم وإخراج جلال عثمان، "أرض الأحلام" تأليف وإخراج أحمد فؤاد، وضمن استراتيجية البيت في إنتاج عروض فنية موجهة للأطفال، من المزمع إنتاج عرض مسرحي للأطفال من إخراج د. حسام عطا .

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