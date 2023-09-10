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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«بيت المسرح» يفتح باب التقدم لورشة مسرح الطفل بالإسكندرية

صدى البلد

يبدأ البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى،  القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، فى تلقى طلبات التقدم للمشاركة فى ورشة مسرح الطفل، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتبدأ فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت، فى تلقي طلبات التقدم للمشاركة بالدفعة الثانية من ورشة مسرح الطفل المجانية، وذلك ابتداء من اليوم الأحد ١٠ سبتمبر وحتى ١٧ سبتمبر الجاري بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية من الثالثة مساء وحتى الثامنة مساء .

ويقول المخرج محمد مرسي مدير الفرقة، إن التقديم مفتوح للأطفال من سن ٦ إلى ١٤ سنة، وتتم المقابلات الشخصية ابتداء من يوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر وفق الجدول الذي سيتم إعلانه يوم الإثنين ١٨ سبتمبر على صفحتي مسرح ليسية الحرية ومسرح بيرم التونسي، تتضمن المقابلة الشخصية تحضير الطفل لأغنية أو مشهد مسرحي .

يأتى ذلك في إطار خطة البيت فى نشر الثقافة المسرحية بين الأطفال، وتبني الموهوبين من الأطفال، وصقل هذه المواهب وتدريبها بشكل متميز، وتتم تدريبات الورشة على يد أساتذة متخصصين في التمثيل والتدريب الصوتي والأداء الحركي، وذلك لمدة ٦ أشهر .

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