لأول مرة في عهد فيتوريا.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم (رجال)، والذي شهد تراجع منتخب مصر مركزا واحدا.

وحل منتخب في المركز الـ35 عالميا، بينما احتفظ بتواجده في المركز الخامس إفريقيا، ليتراجع الفراعنة لأول مرة في التصنيف العالمي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بسبب الخسارة الودية أمام تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم منتخب المغرب للمركز الـ13 عالميا والأول إفريقيا، والسنغال في المركز الـ20 عالميا والثاني إفريقيا، وتونس الـ29 عالميا والثالث قاريا، والجزائر الـ34 عالميا والرابع إفريقيا.

وجاء ترتيب أفضل 10 منتخب في العالم كالتالي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- بلجيكا

6- كرواتيا

7- هولندا

8- البرتغال

9- إيطاليا

10- إسبانيا