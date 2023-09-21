شاهد| أشبه بالقبر.. عائلة سورية تحفر ملجأ في الصخر كملاذ من الغارات

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، "أشبه بالقبر".. عائلة سورية تحفر ملجأ في الصخر كملاذ من الغارات.

ووفقا للتقرير، حفر أحمد خليل ملجأ في الصخر تحت منزله الواقع عند خط تماس في شمال غرب سوريا ليحمي أطفاله من الغارات والقذائف التي تكثّفت مؤخرا، وحتى لا يضطر لخوض تجربة النزوح المُرّة في مخيمات مكتظة.



في سياق آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الخميس، إن الصين ترى في زيارة الرئيس السوري بشار الأسد فرصة لدفع العلاقات مع سوريا إلى مستوى جديد.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أن زيارة الرئيس بشار الأسد ستعمّق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون في مجالات مختلفة بين البلدين.