"كرنفال الأطفال" فى متحف الطفل غدا الجمعة

اعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم يوم ترفيهى اسرى بعنوان "كرنفال الاطفال" ، الذى تنظمه الجمعية فى "متحف الطفل" فى الساعة الثانية من ظهر غد الجمعة على مدار 6 ساعات بمقر المتحف فى 34 شارع ابوبكر الصديق بمصر الجديدة .

اوضح حلمى ، ان الكرنفال يأتى فى ختام البرنامج الصيفى للمتحف الذى حفل بالعديد من الفعاليات التى اختيرت بعناية وفق خطة الجمعية لتنمية المواهب والقدرات الخاصة والذى شارك فيه الالطفال بمختلف المراحل العمرية والتى حرصت الجمعية فيه على مشاركة الاطفال ذوى القدرات الخاصة بهدف دمجهم باقرانهم من الاطفال الاخرين .

واكد الدكتور نبيل حلمى ان المهرجان يشارك فيه الأباء والأمهات أطفالهم الإستمتاع بالألعاب والفقرات المتنوعة بهدف دعم التقارب الأسري وأهمية مشاركة الأهل أطفالهم فى اللعب والتعلم.

يتخلل الكرنفال حفل ترفيهي يشارك فيه كل افراد الأسرة مسابقات Tele Match والألعاب التفاعلية كما يشمل الكرنفال عروض للساحر والأراجوز ومسرح العرائس وفى نهاية اليوم يستمتع الحضور بالتنافس فى حرب الألوان .