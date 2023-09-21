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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاركة روسيا في الملف.. أبو الغيط يبحث مع لافروف تطورات القضية الفلسطينية

أبو الغيط ولافروف
أبو الغيط ولافروف

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء في نيويورك بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن الطرفين بحثا خلال اللقاء عدداً من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وقال رشدي إن أبو الغيط حرص على اطلاع لافروف على خلاصات الاجتماع الوزاري الذي عُقد على هامش الجمعية العامة لتعزيز المبادرة العربية للسلام، وذلك برعايةٍ عربية أوروبية مشتركة، مشيراً إلى أهمية مشاركة روسيا في هذا الجهد الرامي إلى الحفاظ على حل الدولتين، والإبقاء على مبادرة السلام العربية على الأجندة الدولية.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط ناقش مع لافروف سبل تعزيز العلاقات العربية الروسية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين والذي يجسده منتدى التعاون العربي الروسي المُزمع عقد دورته القادمة قبل نهاية العام.

ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام لجامعة الدول العربية القضايا الدولية والإقليمية القضية الفلسطينية

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