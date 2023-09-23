عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعيش الأيام الحالية جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية للنادي حالة من الترقب والتوتر، حيث تقترب موعد انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة 2023-2027.

ويأتي ذلك في ظل الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها النادي، والتي تتطلب إدارة محترفة ورؤية استراتيجية للتغلب على هذه التحديات وإعادة النادي إلى مسار النجاح والبطولات.

 

 

الأزمات الإدارية والمالية

تعيش إدارة نادي الزمالك فترة صعبة، حيث تتفاقم الأزمات الإدارية والمالية باستمرار. ومن بين هذه الأزمات، شكاوى مالية رُفعت ضد النادي من قبل نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب مسائل تعاقدية. وليس هذا فقط، بل يشمل ذلك أيضًا مشكلة اللاعبين السابقين مثل "بنجامين أتشيمبونج" و"خالد بوطيب"، اللذين يطالبان بمستحقاتهما المالية، مما يضيف عبءًا إضافيًا على خزينة النادي.

 

الترشحات والمنافسة

ومع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت الترشحات في الظهور وتقديم قوائم المرشحين. فقد شهدنا تقديم قائمة حسين لبيب برئاسة وشهد تقديم فاروق جعفر وخالد لطيف لمناصب مهمة أيضًا. وعلى الرغم من عدم وجود قوائم رسمية حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة على مناصب النائب وأمين الصندوق ومقاعد العضوية.

 

قائمة حسين لبيب

وتضم قائمة حسين لبيب عددًا من الشخصيات البارزة في النادي، بما في ذلك هشام نصر وحسام المندوه وأحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد للعضوية فوق السن، بالإضافة إلى نيرة الأحمر ورامي نصوحى وأحمد خالد حسانين للأعضاء تحت السن.

 

الدعوى القضائية

ولاحظنا مؤخرًا تقديم ماجد الحنبلي دعوى قضائية ضد عدد من الشخصيات في النادي، بما في ذلك وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي للنادي وحسين لبيب وفاروق جعفر. وتهدف هذه الدعوى إلى استبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من المنافسة على منصب الرئيس.

 

 

وتظل منافسات انتخابات نادي الزمالك مثيرة ومفتوحة للتغيير. فإن النجاح في تولي مناصب الإدارة يعتمد على الرؤية والكفاءة والقدرة على إدارة الأزمات وتحقيق استقرار مالي. وستبقى الآفاق مجهولة حتى إعلان النتائج النهائية، ومن المهم أن نرى كيف سيؤثر ذلك على مستقبل نادي الزمالك.

الزمالك الجمعيه العموميه انتخاب المرشحين الدعوى القضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

اليوم بداية الخريف| أمطار غزيرة وسيول تنتظر البلاد في فصل التقلبات الجوية

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

موضوعات متعلقة

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

انتهت بسرقة وترحيل واستبداله بقطة| حكاية عجوز بريطانية تزوجت مصرياً يصغرها بـ40 سنة.. تفاصيل كوميدية

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

تفوق على "محرز"| محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية ويطرق أبواب تاريخ ليفربول مجدداً.. اعرف إنجازه الجديد

صدمة بسبب "القيد" و"الطرد"| الأهلي يفقد نجمين دوليين في دوري أبطال أفريقيا.. وهذه حقيقة إقالة خالد بيبو

بدأ أمس ولمدة 4 أيام| “التموين” تعلن وقف ماكينات صرف السلع لـ 23 مليون مواطن.. وتخفيضات جديدة

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

ترشيحاتنا

ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

الصحة: مصر زادات 25 مليون نسمة خلال 13 عاما

رحيل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما

انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

مفتي روسيا الاتحادية يطلب من مصر تدريب وتأهيل أئمة بلاده

استقبال حار.. كواليس زيارة الملك تشارلز وكاميلا لبوردو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

أتغير قبل المباراة بيوم| تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي.. وهذا ما حدث بالكواليس

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ