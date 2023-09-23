انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

تعيش الأيام الحالية جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية للنادي حالة من الترقب والتوتر، حيث تقترب موعد انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة 2023-2027.

ويأتي ذلك في ظل الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها النادي، والتي تتطلب إدارة محترفة ورؤية استراتيجية للتغلب على هذه التحديات وإعادة النادي إلى مسار النجاح والبطولات.

الأزمات الإدارية والمالية

تعيش إدارة نادي الزمالك فترة صعبة، حيث تتفاقم الأزمات الإدارية والمالية باستمرار. ومن بين هذه الأزمات، شكاوى مالية رُفعت ضد النادي من قبل نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب مسائل تعاقدية. وليس هذا فقط، بل يشمل ذلك أيضًا مشكلة اللاعبين السابقين مثل "بنجامين أتشيمبونج" و"خالد بوطيب"، اللذين يطالبان بمستحقاتهما المالية، مما يضيف عبءًا إضافيًا على خزينة النادي.

الترشحات والمنافسة

ومع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت الترشحات في الظهور وتقديم قوائم المرشحين. فقد شهدنا تقديم قائمة حسين لبيب برئاسة وشهد تقديم فاروق جعفر وخالد لطيف لمناصب مهمة أيضًا. وعلى الرغم من عدم وجود قوائم رسمية حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة على مناصب النائب وأمين الصندوق ومقاعد العضوية.

قائمة حسين لبيب

وتضم قائمة حسين لبيب عددًا من الشخصيات البارزة في النادي، بما في ذلك هشام نصر وحسام المندوه وأحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد للعضوية فوق السن، بالإضافة إلى نيرة الأحمر ورامي نصوحى وأحمد خالد حسانين للأعضاء تحت السن.

الدعوى القضائية

ولاحظنا مؤخرًا تقديم ماجد الحنبلي دعوى قضائية ضد عدد من الشخصيات في النادي، بما في ذلك وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي للنادي وحسين لبيب وفاروق جعفر. وتهدف هذه الدعوى إلى استبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من المنافسة على منصب الرئيس.

وتظل منافسات انتخابات نادي الزمالك مثيرة ومفتوحة للتغيير. فإن النجاح في تولي مناصب الإدارة يعتمد على الرؤية والكفاءة والقدرة على إدارة الأزمات وتحقيق استقرار مالي. وستبقى الآفاق مجهولة حتى إعلان النتائج النهائية، ومن المهم أن نرى كيف سيؤثر ذلك على مستقبل نادي الزمالك.