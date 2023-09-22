نادر نور الدين : لابد من تدخل الحكومة لمراقبة وضبط الأسعار بالأسواق

قال الدكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه لابد من تدخل الحكومة لمراقبة وضبط الأسعار بالأسواق.

وأوضح نادر نور الدين خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور،:" نحتاج ظبط الأسواق لأن الناس تعبانة فعلا ونحتاج رقابة صارمة".

وأضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة:" سبب زيادة أسعار البصل زيادة الإقبال الخارجي نظرا لوجود أزمة في الهند فحلت مصر بديلا كمصدر للبصل".

وأكمل:" الدولة يجب أن تحكم التجار حرصا على صحة المواطنين الذين قد يعانوا من قلة التغذية مستقبلا".