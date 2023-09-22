الصين تهدد تايوان أمام الأمم المتحدة .. ماذا قالت؟

جددت الصين موقفها المتمثل في اعتبار تايوان "جزءاً لا يتجزأ" من الصين، و دعت إلى عدم الاستهانة بـ"إرادتها الثابتة" فيما يتعلق بتايوان، مؤكدة أنها تفضل عملية "إعادة توحيد" سلمية.

وقال نائب الرئيس الصيني هان تشنج، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "يجب ألا يستهين أحد بالتصميم القوي للشعب الصيني وبإرادته الحازمة وقوته" في مجال "ضمان سيادته وسلامة أراضيه".

وأضاف "تحقيق إعادة التوحيد الكاملة للصين هو طموح جميع أبناء الأمة الصينية".. وتابع "سنواصل العمل من أجل إعادة توحيد سلمية، بكثير من الإخلاص والجهد".

وتعترف كل الدول تقريبًا ببكين وليس بتايبيه، لكن الولايات المتحدة هي أقوى حليف للجزيرة وتقدم لها خصوصا دعما عسكريا كبيرا.

وعبّر عدد من المسئولين الأمريكيين عن قلقهم حيال خطط الصين لاستعادة الجزيرة بالقوة، خصوصاً إذا ما أعلنت تايوان استقلالها رسمياً.

والتقى نائب الرئيس الصيني في بداية الأسبوع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في محاولة جديدة لتهدئة العلاقة المضطربة بين بلديهما.