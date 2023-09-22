127 مليون يورو دعما لـ تونس من المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تقديم دعم بقيمة 127 مليون يورو (135 مليون دولار) لتونس، بواقع 60 مليون يورو لموازنة الدولة بالإضافة إلى حزمة مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة حوالي 67 مليون يورو في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت المفوضية الأوروبية في بيان: "يلتزم الاتحاد الأوروبي وتونس بالتقدم بسرعة في تنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء الأولوية للإجراءات في مجال الهجرة والتعاون للقضاء على شبكات التهريب، والمساعدة في بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون التونسية، وكذلك دعم العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي".



وكانت تونس قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة استراتيجية في التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة والتصدي للهجرة غير الشرعية، مع زيادة عدد المهاجرين الذين يتدفقون على الأراضي الأوروبية انطلاقاً من السواحل التونسية.



وستوفر حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي تجديد سفن البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل التونسي، وحماية المهاجرين في تونس بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والعودة وإعادة إدماج المهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.