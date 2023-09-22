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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلام الداخلة ينظم ندوة عن سبل حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها

جانب من الندوه
جانب من الندوه

 نفذ مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع لقطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية تحت عنوان "سبل حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها"، تحت إشراف رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيي، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف والشئون الإسلامية بمحافظة الوادي الجديد .

حاضر في الندوة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الشيخ محمود جاهين ، والدكتور محمد عثمان البسطويسي منسق عام الدورات بوزارة الأوقاف ، والسيدة عبير مرزوق نائب فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة ، والدكتورة جمالات محمود رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى الداخلة ، والسيدة هناء أبو الحسن ادارة التثقيف .


حضر الندوة التي عقدت بمقر مركز  إعلام الداخلة، عدد من الأئمة والشباب المقبلين على الزواج والقيادات الشعبية بقرى المركز ، وأدارها حسن محمد مدير مركز  إعلام الداخلة .

من جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الدكتور محمود جاهين، أن الشريعة الاسلامية وضعت الأسس والضوابط التي تقوم عليها الاسرة وتكفل حمايتها وتعالج المشكلات التي قد تواجهها قبل تصعيدها .

وتحدث الدكتور جاهين عن وسائل حماية الاسرة في الإسلام والتي من بينها حسن العشرة بين الزوجين ومعاملة كل منهما الآخر بالحسنى واتباع الأسس السليمة في تربية الأبناء، مشيرا في هذا الصدد الى أن الاسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع وبإصلاحها واستقرارها ينصلح ويستقر المجتمع، لافتا هنا الى دور وزارة الاوقاف بالتعاون مع الجهات الاخرى وعلى رأسها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بقضايا الإرشاد الأسري.

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وشدد دكتور جاهين، على أهمية التوعية في تنظيم الاسرة ونشر المفاهيم الصحيحة من خلال الإعلام والأوقاف والصحة.

استقرارها أحمد يحي الإسلامي أحمد يحيى الهيئة العامة للاستعلامات الهيئة العامة الشريعة الشعب الشباب المقبلين على الزواج بوزارة الاوقاف دور وزارة الأوقاف حسن العشرة بين الزوجين هيئة العامة للاستعلامات مديرية الاوقا محافظة الوادى الجديد

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