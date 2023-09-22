غزل المحلة يقدم لاعبيه الجدد في مؤتمر صحفي غدًا

يستعد غزل المحلة لتقديم لاعبيـه الجدد خلال مؤتمــر صحفي غدا السبت بمقر النـادي الإجتمــاعي.

يحضر المؤتمـر مجمـوعة من رمـوز غزل المحلة وعدد من الشخصيات العامة ورموز الصحافـة والإعلام تحت مبادرة لم الشمــل التي أطلقها المهندس وليد خليل.

وتعاقد فريق غزل المحلة مع العديد من الصفقات أمثال “أحمد مجدي ،وأحمد عبدالحميد قطة لاعب فيوتشر ،وأحمد حجي لاعب الجونة ،ومحمد مصطفي إيفا لاعب فريق البنك الأهلي ،وأحمد سودانى لاعب مصر للمقاصة ،وعبدالرحيم عمورى ،ومحمود غالي .



وقررت الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم تعيين المهندس وليد خليل رئيساً لمجلس الإدارة ومعه اللواء عمر رياض عضواً بمجلس الإدارة و مديرًا تنفيذيًا والمهندس أحمد شاكر عضواً بمجلس الإدارة .