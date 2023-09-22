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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فضح عائلته .. شقيق أنغام يعلن تعافيه من تعاطي الهيروين

أنغام وشقيقها خالد
أنغام وشقيقها خالد

كشف الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام - عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن تعافيه من إدمان المخدرات وخاصة مخدر الهيروين، بعد معاناة مع الإدمان استمرت 21 عاما. 

وكتب شقيق أنغام، في منشور عبر فيسبوك: «اللهم لك الحمد والشكر بعتبر نفسي بطل غير عادي مع اقتراب مرور ( 9 ) سنوات امتناع وتعافي من ادمان وتعاطي الهيروين والمخدرات لمدة 21 سنه معاناه مع مرض الادمان وفخور جدا بنفسي بكل شرف وعزة نفس  .... اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال». 

 

شقيق أنغام يهاجم عائلته 

كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشور ناريا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجم فيه عائلته بسبب منعه من الحصول على حقوقه. 

وقال شقيق أنغام، في منشوره: «أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه.. وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا؛ بحجة أحمد وياسين.. ماجدة السبب في موت غنوة... وعندي الدليل القاطع.. أسكت؟.. أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني.. مفيش عنف.. بس في قسوة للآخر». 

وأضاف شقيق أنغام: «تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم.. وبتقتلوا ياسين بالبطيء.. ده أنتوا عالم كفره.. لو ضاع مستقبلي؛ برضو مش هسكت.. تحبسوني أو تسقعوني؛ برضو مش هسكت.. هاسكت لما تقتلوني.. لآخر نفس مش هاسكت.. غالب ومغلوب». 

كما كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشورا غامضا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحدث فيه عن سر وفاة عمه الفنان عماد عبد الحليم. 

وكتب شقيق أنغام، في منشوره عبر فيسبوك: «مين السبب في دخول عماد الدين علي سليمان الشهير بـ عماد عبد الحليم مستشفي أبو العزائم الشهيره بعزل وتعذيب الحالات والمرضي لمدة شهرين .. وليه عماد رسم قبره علي ورقه مقطوعه قبل وفاته بأسبوع ..... قريبا تفاصيل اسرار خطيره». 

 

أنغام ووالدها

كانت حلت المطربة أنغام، ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، في حلقة جديدة من حلقات برنامجه “ABtalks”، والذي يعرض “أون لاين” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتحدثت أنغام عن أزمتها مع والدها، الموسيقار محمد علي سليمان، وقالت إنها لا تستطيع أن تسامحه؛ بسبب خلافاته مع والدتها وهي في طفولتها. 

وقالت أنغام: إن والدها ووالدتها كانا يعيشان حياة غير سعيدة معا، مشيرة إلى أن الخلافات وصلت إلى أن والدها قام بضرب أمها أمام عينيها وهي طفلة. 

 

أنغام وشقيقتها غنوة 

وتحدثت أنغام عن شقيقتها الراحلة غنوة محمد علي سليمان، التي رحلت في عز شبابها إثر حادث سير مروع. 

وقالت أنغام، خلال اللقاء، إنها لا تحب الفراق وتخاف منه جدا، وكان خبر وفاة شقيقتها غنوة، من أصعب لحظات حياتها، رغم أن علاقتهما كانت غير جيدة.  

وتابعت أنغام، قائلة إنها لم تكن سببا في غضب شقيقتها الراحلة غنوة منها، مشيرة إلى أن غنوة لم تعذرها قبل الرحيل؛ بسبب تعمد أسرتها أن يجعلوا قلبها قاسيا تجاهها. 

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