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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام ولا شيرين.. الملحن محمد يحيى يكشف عن صوت مصر الأول

الملحن محمد يحيى
الملحن محمد يحيى - شيرين

كشف الملحن محمد يحيى، عن رأيه في لقب صوت مصر الأول، والذي تسبب في أزمة بين جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، وجمهور الفنانة أنغام، خلال الفترة الأخيرة. 

وقال الملحن محمد يحيى، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، إن كوكب الشرق أم كلثوم، هي صوت مصر الأول، وستظل حاملة هذا اللقب إلى الأبد، معلقا: «صوت مصر الاول ما فيش حاجة اسمها كده في وجهة نظري .. هم أصلا ما بيلقبوش نفسهم الألقاب دي.. وأنا واثق لا شيرين ولا أنغام حابين الناس تقول عليهم كده.. دي خناقات الناس بتعملها». 

وتابع محمد يحيى، قائلا: «لو هتسألني في رأي مين صوت مصر الاول.. هقولك أم كلثوم. طبعا. وستظل أم كلثوم.. على رأي واحد صاحبي بيقولي ام كلثوم دي صاحبة قدرة .. أنت متخيل أم كلثوم دي كانت عاملة إيه في الوطن العربي يا جماعة مش هنتكلم يعني». 

 

الملحن محمد يحيى في ضيافة “صدى البلد”

حل الملحن محمد يحيى ضيفا على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لا سيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا. 

وخلال الندوة، تحدث محمد يحيى عن كواليس التحضير لـ أغنية العقد، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن. 

وتحدث أيضا محمد يحيى عن كواليس أغنية “السخان” لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا. 

 

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه. 

وتطرق محمد يحيى إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه. 

 

محمد يحيى وبدايته

وتحدث محمد يحيى، عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية. 

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغانٍ أخرى. 

وسيقوم موقع “صدى البلد” الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر يوتيوب، والموقع الإلكتروني. 

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