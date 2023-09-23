زياد عبد التواب: صعوبة إنشاء هيئة عربية لإدارة الأزمات والكـوارث بسبب التمويل

قال المهندس زياد عبد التواب، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، إن فكرة وجود هيئة إقليمية للأزمات والكوراث فى أى منطقة من المناطق، تقف أمام أكثر من مشكلة، أولها: التمويل، والثانية: التنسيق بين الدول المختلفة فى هذا الإطار، وفى النهاية يصل الموضوع إلى مرحلة إقتصاره على إنشاء صندوق.

وأضاف المهندس زياد عبد التواب، خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “ETC”، أن إنشاء الهيئة من ناحية الخبرة العملية تقول أنها مطلوبة، حيث أن لكل منطقة خصائص معينة، موضحا أنه فى حال حدوث كارثة طبيعية فى دولة ما فإن الدول المجاورة لها تتأثر أيضا، وبالتالي يجب التنسيق بينهم فى الأزمة، للتقليل من الأثار السلبية.

وتابع المهندس زياد عبد التواب، أنه فى تلك الهيئة يجب أن يكون بها صندوق للإغاثات، ليبدأ التوجه للمساعدات الإنسانية والمالية والطبية للمناطق المنكوبة.