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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي يكشف مفاجأة حول سبب استبعاد سيف الجزيري من مباراة بيراميدز

سيف الجزيري لاعب
سيف الجزيري لاعب الزمالك

كشف أحمد الهواري، الناقد الرياضي، عن استبعاد سيف الجزيري من مباراة الزمالك وبيراميدز لم يكن بسبب غضب اللاعب من عدم حصوله على مستحقاته مثلما يُقال في الفترة الراهنة، أو مثلما أثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

تفاصيل أزمة سيف الجزيري في الزمالك 

وأضاف "الهواري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الأمر وفقا لما علمه من الجهاز الفني أن استبعاد سيف الجزيري كان قرار من المدير الفني الكولومبي باستبعاد اللاعب، حيث إنه أن اللاعب مشغول كثيرًا بأمور خارج الملعب، ولذلك فضل أن يكون اللاعب خارج مباراة بيراميدز الماضية. 

واستكمل أن نادي الزمالك وعد اللاعبين بصرف يوم الأثنين جزء من المستحقات المتأخرة، والـ 50% المتبقية يتم تركهم حتى يتواجد مجلس إدارة منتخب في أكتوبر المقبل، وبعد تواجد مجلس إدارة جديد سيتم صرف الـ 50% المتبقية. 

ولفت إلى أن الثلاث لاعبين الأجانب حمزة المثلوثي، وسامسون أكينولا وإبراهيما نداي وافقوا، فيما رفض سيف الجزيري هذا العرض في الفترة الحالية، ومازال هناك محاولات لإقناع اللاعب خلال الفترة المقبلة. 

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