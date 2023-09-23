قال المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جاء إلى الولايات المتحدة من أجل المال فقط.

وشدد راماسوامي على أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للولايات المتحدة لكي "تستيقظ" وتفكر في مسائل تتعلق بكيفية تعزيز دعم أوكرانيا لمصالح الولايات المتحدة وكيف لا ينتهي الأمر إلى صراع مع "قوة نووية" وتجنب وقوع كارثة نووية. الحرب العالمية الثالثة، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال جوش روجين، كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست، إن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا "معلق بخيط رفيع" حيث سيصوت العديد من الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي ضد تقديم مساعدات جديدة.

وقال السيناتور الأمريكي جوش هاولي إن البيت الأبيض يعتزم تمويل أوكرانيا إلى أجل غير مسمى، ووصف السياسي هذا بالجنون.