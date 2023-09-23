إحياء القمة الثلاثية.. الصين تعرب عن رغبتها في التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين واليابان وكوريا الجنوبية جيران قريبون وشركاء تعاون مهمونلبعضهما البعض.

وأكدت ماو نينج خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تعزيز التعاون بين الدول الثلاث يصب في المصالح المشتركةللأطراف الثلاثة.

وأضافت، تولي الصين أهمية كبيرة للتعاون بينبكين وطوكيو وسول.

وتابعت ماو، تدعم الصين بنشاط كوريا الجنوبية في تولي رئاسة التعاون الثلاثي. مشيرة إلي أن الأطراف الثلاثةيتواصلون حاليًا بشأن عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى حول التعاون الثلاثي.

وجاء ذلك بعد تصريحات نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، أمس الجمعة حول إحياء القمة الثلاثية بين طوكيووسول وبكين هذا الشهر في كوريا الجنوبية، من أجل إنهاء التوترات والخلافات وعودة العلاقات إلى مساوها الصحيح.