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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمور قد تخرج عن السيطرة .. تحذير من وزير دفاع هذه الدولة للصين

تايوان والصين
تايوان والصين

الأمور قد تخرج عن السيطرة .. هكذا حذر  وزير دفاع تايوان تشيو كو تشنج اليوم السبت الصين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

واعتبر الوزير أن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان يزيد من احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي.

وقالت تايوان إن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونج.

وتجري الصين عادة مناورات مطولة لمدة شهرين من يوليو إلى سبتمبر.

وترى الصين أن تايوان إقليم تابع لها ليس إلا ذلك وأنها ستعيد ضمه في أفضل فرصة وذلك لأن تايوان ظلت تابعة للصين لزمن طويل.

 

 

يوم السبت وزير دفاع مسيرة مقاتلات عرض صحف دولية سبتمبر حاملة الطائرات الصينية حاملة الطائرات حول تايوان تشنج تدريبات عسكرية

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