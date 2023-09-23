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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. مارسيل كولر يجتمع مع كهربا لهذا السبب..صالح جمعة يقلق جمهور الزمالك على شقيقه عبد الله

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

مارسيل كولر يجتمع مع كهربا لهذا السبب.. تفاصيل

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “كولر اجتمع مع كهربا وأكد له ضرورة عدم التعرض للإيقاف مجددا لرغبته في الاعتماد عليه طوال الموسم وشدد عليه بالالتزام التام”. 

 

بعد تكرار أخطاء مؤثرة.. غضب في الزمالك من هذا اللاعب| شاهد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “الجهاز الفني غاضب بشدة من مستوى محمد صبحي بسبب تألقه في التدريبات ووقوعه في أخطاء مؤثرة في بعض المباريات”. 

 

 

صالح جمعة يقلق جمهور الزمالك على شقيقه عبد الله| شاهد

شارك اللاعب صالح جمعة، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رفقة عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، وكتب: “شفاك الله وعفاك يا كابتن مصر”.

التواصل الاجتماعي انستجرام اللاعب صالح جمعة جمهور الزمالك مارسيل كولر وسائل التواصل الإجتماعي

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