سنه أولى جامعة.. نصائح مهمة الطلاب قبل بدء الدراسة

تستعد الجامعات المصرية من انطلاق العام الدراسى الجامعى الجديد 2023-2024 ، و استقبال دفعه جديدة من طلاب الثانوية العامة بمختلف الكليات وطبقا لما تم ترشيحه من مكتب التنسيق لعام 2023.

ومن جانبه قدم الدكتور عاصم حجازي ،أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة قبل دخولهم الحاية الجامعية .

وقال الدكتور عاصم حجازى ، السنة الأولى من الجامعة بالنسبة لطالب انتهى من دراسته بالمرحلة الثانوية تمثل تحولا فارقا في حياته الأكاديمية وذلك لاختلاف نمط التعامل وطريقة الدراسة والتي يكون العبء الأكبر فيها على الطالب بالإضافة إلى التفاعل مع عدد كبير من الأصدقاء ذوي خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة وبالتالي فإن الطالب قد يشعر بالرهبة والتوتر والشعور بعدم القدرة على الانخراط في مجتمع الجامعة بسهولة .

و أضاف “ حجازى ” ، ولكن باتباع مجموعة من النصائح يمكن للطالب أن يحقق أعلى معدلات التكيف والنجاح في الحياة الجامعية ومنها :

أولا : الاستعداد الجيد بتوفير المستلزمات والاطلاع على المناهج والمقررات ونظام الدراسة وفرص العمل .

ثانيا :التفاؤل والأمل والطموح وتحديد الهدف بدقة وتذكر جيدا أن ما تعاني منه من خوف ورهبة يعاني منه أيضا الكثير من زملائك .

ثالثا: التحلي بالمرونة في التعامل مع الزملاء والتعامل بلطف مع الجميع .

رابعا: التعاون مع الزملاء في فهم واستيعاب التعليمات وتقديم النصائح والإرشادات .

خامسا: الالتزام بالقيم والعادات والقوانين الجامعية وإظهار الاحترام والتقدير للأساتذة والزملاء.

سادسا: الالتزام بالحضور ومتابعة التكليفات والمذاكرة أولا باول..

سابعا: يوجد بالجامعة العديد من الأنشطة التي تساعد في صقل شخصيتك وتنمية مهاراتك فاحرص على الاستفادة منها.

ثامنا :احرص على تكوين صداقات ولكن اختر أصدقاءك بعناية بحيث يتسمون بالجدية والالتزام والطموح والنشاط والتعاون والود وفرق بين الزملاء والأصدقاء.