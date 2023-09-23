عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سنه أولى جامعة.. نصائح مهمة الطلاب قبل بدء الدراسة

طلاب
طلاب

تستعد الجامعات المصرية من انطلاق العام الدراسى الجامعى الجديد 2023-2024 ، و استقبال دفعه جديدة من طلاب الثانوية العامة بمختلف الكليات وطبقا لما تم ترشيحه من مكتب التنسيق لعام 2023.

ومن جانبه قدم  الدكتور عاصم حجازي ،أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة قبل دخولهم الحاية الجامعية .

وقال الدكتور عاصم حجازى ، السنة الأولى من الجامعة بالنسبة لطالب انتهى من دراسته بالمرحلة الثانوية تمثل تحولا فارقا في حياته الأكاديمية وذلك لاختلاف نمط التعامل وطريقة الدراسة والتي يكون العبء الأكبر فيها على الطالب بالإضافة إلى التفاعل مع عدد كبير من الأصدقاء ذوي خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة وبالتالي فإن الطالب قد يشعر بالرهبة والتوتر والشعور بعدم القدرة على الانخراط في مجتمع الجامعة بسهولة .

و أضاف “ حجازى ” ، ولكن باتباع مجموعة من النصائح يمكن للطالب أن يحقق أعلى معدلات التكيف والنجاح في الحياة الجامعية ومنها :

أولا : الاستعداد الجيد بتوفير المستلزمات والاطلاع على المناهج والمقررات ونظام الدراسة وفرص العمل .

ثانيا :التفاؤل والأمل والطموح وتحديد الهدف بدقة وتذكر جيدا أن ما تعاني منه من خوف ورهبة يعاني منه أيضا الكثير من زملائك .

txt

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة من التنسيق

txt

ملتقى للتوظيف بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة الثلاثاء المقبل

ثالثا: التحلي بالمرونة في التعامل مع الزملاء والتعامل بلطف مع الجميع .

رابعا: التعاون مع الزملاء في فهم واستيعاب التعليمات وتقديم النصائح والإرشادات .

خامسا: الالتزام بالقيم والعادات والقوانين الجامعية وإظهار الاحترام والتقدير للأساتذة والزملاء.

سادسا:  الالتزام بالحضور ومتابعة التكليفات والمذاكرة أولا باول..

سابعا: يوجد بالجامعة العديد من الأنشطة التي تساعد في صقل شخصيتك وتنمية مهاراتك فاحرص على الاستفادة منها.

ثامنا :احرص على تكوين صداقات ولكن اختر أصدقاءك بعناية بحيث يتسمون بالجدية والالتزام والطموح والنشاط والتعاون والود وفرق بين الزملاء والأصدقاء.

 

الدكتور عاصم حجازي جامعة القاهرة طلاب الثانوية العامة مكتب التنسيق الجامعة المناهج الحياة الجامعية كلية الدراسات العليا للتربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

مدبولي: معارض احتياجات المدارس هدفها إحداث توازن في الأسواق

مات في عز شبابه.. وفاة أحد أبطال مسرحية تشارلي شابلن

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

ترشيحاتنا

10 ملايين فدان .. خطة مصرية لزيادة الأراضي الزراعية والقمح يأتي في المقدمة

جيرو يقود تشكيل ميلان ضد فيرونا في الدوري الإيطالي

قرار عاجل من المحكمة في قضية مصرع ابن لاعب الزمالك السابق

عاجل .. روسيا تزود مصر بـ 8 ملايين طن من القمح

الاحتفال باليوم العالمي لها.. القباج تدشن «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة»

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف عن نشاط خطير في 3 مواقع نووية روسية وأمريكية وصينية

مع بداية فصل الخريف .. كيف تتعامل مع التقلبات الجوية ؟

موسم الكويت .. أحمد سعد ورامى صبرى والشعيبى يشعلون حماس الجمهور.. صور

بملابس ملفتة... زوجة ماجد المصري تبهر المتابعين.. شاهد

فيديو

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ