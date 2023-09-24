عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فأر عملاق يركض داخل أحد مطاعم ماكدونالدز ببريطانيا.. فيديو

ظهور فأر عملاق يركض
ظهور فأر عملاق يركض داخل مطعم ماكدونالدز ببريطانيا

قام موظفو ماكدونالدز ببريطانيا، بضرب فأر عملاق حتى الموت بالمكنسة بعد ركضه داخل مطعم الوجبات السريعة الشهير  وسط ذهول العملاء. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قالت كاميل أولادوكون، إنها لن تأكل أبدًا في أحد مطاعم الوجبات السريعة مرة أخرى بعد أن ركض القارض الكبير نحوها هي وابنتها يانا أتاي البالغة من العمر ثلاث سنوات، في فرع ويستفيلد ستراتفورد سيتي في لندن.

 ظهور فأر عملاق يركض داخل مطعم ماكدونالدز ببريطانيا

وقال أحد الحاضرين، إنه شعر بالاشمئزاز عندما ضرب الموظفون الفأر حتى الموت بطريقة "غير إنسانية"، فيما تم  تصوير اللقطات المروعة للحادث الصادم ومشاركتها على موقع X، تويتر سابقًا. 

وفي المقطع، يمكن رؤية القارض وهو يركض على طول أرضية المطعم ويختبئ خلف الكراسي بينما يحاول الموظفون الإمساك به بشكل محموم.

ماكدونالدز بريطانيا مطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

موضوعات متعلقة

كلب مسعور ينهش رجلاً بوحشية مروعة في بريطانيا |شاهد

بقوة 22 قنبلة ذرية|رائد عالمي: كويكب ضخم يُدمّر الأرض في هذا الموعد

لاعب كرة شهير ينجو من السجن بعد مطاردة مع الشرطة البريطانية

شاهد لحظة وفاة شخصين بصاعقة برق على أحد شواطئ المكسيك

4 أشخاص يخاطرون بأنفسهم لإعادة سمكة قرش ضخمة إلى البحر بفلوريدا

مخاوف من انتشار الروبوتات الصينية المباعة في الشرق الأوسط.. ستؤدي لموت البشر

الجيش الأمريكي يفقد طائرة مقاتلة بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني

أهدى الطلاب ورودا.. مدرس رياضيات عراقي يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

ماذا أفعل لكي أرى رسول الله في المنام؟.. أمران يرزقان الرؤية لكل مشتاق

زلزال يضرب جورجيا ولا أنباء عن ضحايا

بجرافات عسكرية وقناصين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس

من علامات السحر والحسد هذه الأمراض .. عليك بالرقية الشرعية

الهلال الأحمر الليبي يتابع عمله في درنة| كيف يبدو المشهد بالمدينة المنكوبة؟

توضيح هام لأصحاب المعاشات حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

بالضرب والصفع.. امرأة تعتدي على رجل بوحشية لسبب غريب في الهند

عاد لرجولته.. بلوجر إمارتي يثير ضجة بإعلان توبته

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ