فأر عملاق يركض داخل أحد مطاعم ماكدونالدز ببريطانيا.. فيديو

قام موظفو ماكدونالدز ببريطانيا، بضرب فأر عملاق حتى الموت بالمكنسة بعد ركضه داخل مطعم الوجبات السريعة الشهير وسط ذهول العملاء.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قالت كاميل أولادوكون، إنها لن تأكل أبدًا في أحد مطاعم الوجبات السريعة مرة أخرى بعد أن ركض القارض الكبير نحوها هي وابنتها يانا أتاي البالغة من العمر ثلاث سنوات، في فرع ويستفيلد ستراتفورد سيتي في لندن.

ظهور فأر عملاق يركض داخل مطعم ماكدونالدز ببريطانيا

وقال أحد الحاضرين، إنه شعر بالاشمئزاز عندما ضرب الموظفون الفأر حتى الموت بطريقة "غير إنسانية"، فيما تم تصوير اللقطات المروعة للحادث الصادم ومشاركتها على موقع X، تويتر سابقًا.

وفي المقطع، يمكن رؤية القارض وهو يركض على طول أرضية المطعم ويختبئ خلف الكراسي بينما يحاول الموظفون الإمساك به بشكل محموم.