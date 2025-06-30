رئيس جامعة أسيوط: الدولة المصرية كادت أن تضيع قبل ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور شحاته غريب، رئيس جامعة أسيوط، أن الفترة التي كانت قبل ثورة 30 يونيو كان هناك تهديد مباشر لأركان الدولة الثلاث، أى أنه كاد أن يضيع الوطن والدولة المصرية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب، أنه قبل الثورة الشعب كان قلق على مسألة أننا لم نصبح دولة صاحبة سيادة، لانها كانت تابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وبالتالي كانت تدار مصر من خلال مكتب المرشد والتنظيم الدولي الإخوان.

وتابع أنه قبل ثورة 30 يونيو كانت مصلحة التنظيم الدولي قبل مصلحة الوطن والدولة المصرية، وكان هناك إنهيار إقتصادي.