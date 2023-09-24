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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يشيد بجهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،  أن جولات قطاع التفتيش المفاجئة، تناولت المرور على الحملات الميكانيكية في 25 محافظة، حيث أكد القطاع فى توصياته ضرورة إعداد خطة صيانة لجميع المركبات بالوحدات المحلية، للحفاظ عليها وتقليل الأعطال وإنشاء منظومة التتبع الجغرافي GPS، لتقليل الفاقد من الوقود ، ومتابعة المركبات من حيث السرعة التي يتم السير بها وخطوط سيرها، والإسراع في رفع كفاءة بعض المركبات وإعادة استخدامها.

وبناءً على تكليف وزير التنمية المحلية لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، بالمرور على المحافظات ليلاً للوقوف على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، قامت لجان القطاع بالمرور على الأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات.

وقامت اللجان بتسجيل الملاحظات الخاصة بتخفيض الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، وكذا استكمال تطبيق القرار الخاص بمواعيد إغلاق الكافيهات وبعض المحال التجارية والعامة والتزامها بمواعيد الغلق، والتنبيه على رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة تنفيذاً للقرار في هذا الشأن.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال العام الماضي، مؤكداً  تقديم  كل الاهتمام للقطاع ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه.

ووجه اللواء هشام آمنة برفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاع بصورة مستمرة من خلال تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة لأداء المهام والتكليفات الخاصة بالقطاع بأفضل صورة واحترافية.

وزير التنمية المحلية التنمية المحلية قطاع التفتيش هشام امنة ترشيد استهلاك الكهرباء

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