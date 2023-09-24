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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

اكتفاء ذاتي وصوامع جديدة|ماذا تفعل مصر لتضاعف المخزون الاستراتيجي للقمح والسكر والزيت؟

المخزون الاستراتيجي
المخزون الاستراتيجي للسلع

في إطار تولى الرئيس السيسي على عاتقه مسئولية جميع القطاعات بالدولة، نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأعوام التسعة الماضية، مشروعات كبرى وشراكات ناجحة، حققت الأمن الغذائي، وتأمين المخزون الاستراتيجي رغم تداعيات دولية مثل تعثر سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكلفة النقل والطاقة عالميا.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، نجحت الوزارة في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية على مدار العام. 

6 صوامع مطورة بتمويل إيطالي

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، وأن احتياطي القمح يكفى 4.7 شهر والسكر 7 شهور والزيت 5.7 شهر.جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، وسفير دولة إيطاليا فى مصر.

وكان الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن أحد ثمار برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا هو مشروع تطوير الصوامع الحقلية، منوها أن الصوامع أحد أهم المشروعات القومية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن إجمالى السعة التخزينية قبل 2014 واطلاق المشروع القومىِ للصوامع 1.2 مليون طن وهو يكفى لتخزين احتياطى استراتيجى 1.2 مليون طن تم زيادتها إلى 3.4 مليون طن.

وأشار المصيلحي، إلى أن المشروع القومى فى مراحله الأخيرة كما انه يجرى تنفيذ مجموعة صوامع فى توشكى بسعة تخزين 300 ألف طن وفى دندرة محافظة قنا صوامع بسعة تخزين 120 ألف طن قمح بهدف تأمين القمح فى سعات تخزينية أمنة وقريبة من مناطق الإنتاج و أن الصوامع الحقلية ستعمل على كفاءة عملية استلام القمح المحلى لأنها قريبة من مناطق الإنتاج والزراعة مما يساهم فى توفير النقل والهالك الذى يصل إلى 10% اذا تم التخزين فى شون حالية.

وتوقع وزير التموين- أن تصل المساحات التخزبنية للصوامع إلى 4.8 مليون طن لتكفى لتخزين احتياطى استراتيجى يصل إلى 6 شهور ونصف تنفيذا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لافتا إلى أن البنية التحتية ضرورة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان جودة السله وتوافرها واستقرار أسعارها فى الأسواق مشددا على أهمية ما تقوم به الدولة من انشاء للصوامع والمخازن الاستراتيجية للسلع.

وزير التموين : نمتلك مساحات تخزينية من القمح تكفي 4.8 شهر

وزير التموين يفتتح مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بمنيا القمح في الشرقية

خدمات تموينية من الوزارة للمواطن

من جانبه رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيدًا بدور وزارة التموين لما تقدمه من خدمات تموينية للمواطنين، وذلك من خلال التوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة، تقوم بتقديم كافة خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية، وحماية المستهلك، والدمغة والموازين، وكذلك جميع خدمات بطاقات التموين، بالإضافة إلى إنشاء صوامع حقلية بهدف الحفاظ على الحبوب، وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد.

كما رحب المحافظ بزيارة سفير دولة إيطاليا لمحافظة الشرقية، والتي تدلل على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وإيطاليا، والتى تشهد تطوراً كبيراً في الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية المتبادلة في ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بينما أعرب سفير دولة إيطاليا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً على أن العلاقة بين مصر وإيطاليا تشهد تنوعاً كبيرا، وتمتد إلى العديد من المجالات المختلفة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين.

ومن جابنه، يقول الدكتور أشرف حسني، خبير بشعبة السلع الغذائية، إنتصريحات وزير التموين تعد رسالة طمأنينة للمواطنين، وبالفعل هناك مخزون ساتراتيجي جيد لللسع الغذائية بالدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخزين احتياطى استراتيجى من السلع.

وزير التموين: لأول مرة لدينا احتياطي من الزيت 5.7 شهر

وزير التموين يعلن عودة العمل لجميع خدمات البطاقات عبر بوابة مصر الرقمية

نتيجة تطوير الصوامع الحقلية 

وأضاف حسني- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جهود الدولة في تطوير الصوامع الحقلية أدي إلى توفير السلع الغذائية، مما ساعد على تحقيق الأمن الغذائي، وأحيانا يساعد على توفير العملة الصعبة الناتج عن تصدير تلك السلع الغذائية.

وأشار حسني، إلى أن الدولة قامت بإنشاء العديد من الصوامع والمستودعات الاستراتيجية التي كن هدفها مضاعفة المخزون السلعي على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد من السلع.

أما عن السكر،  تسعى الدولة إلى استقرار أسعار السكر في الأسواق ومحاربة احتكار سلعة السكر ورفع أسعاره، لذلك قامت وزارة التموين بالتعاقد على 150 ألف طن سكر خام سوف يتم استيرادها من البرازيل الذي سوف يصل أثناء شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر القادم لتأمين المخزون الاستراتيجي للسكر، وسوف يتم توزيع السكر على بطاقات الدعم التمويني.

وقامت وزارة التموين بعقد اجتماعا هاما منذ يومين بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري لوضع تصور يضمن نجاح موسم حصاد قصب السكر خلال عام 2024 ليتم توريد كمية كبيرة لوزارة التموين لسد فجوة الاستيراد.

المخزون الاستراتيجي للسكر

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية هشام الدجوي على عدم وجود أي نقص في السكر بالرغم من ارتفاع أسعاره في الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه، وأكد أن المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر سوف يكفي استهلاك جميع المواطنين حتى شهر أبريل القادم، وأضاف أنه سوف يتم إنتاج محصول قصب السكر في شهر يناير 2024.

وقد كشفت بعض التقارير أن إنتاج مصر من قصب السكر وصلت إلى 15 مليونا و860 ألف طن في عام 2022 وقد استطاعت مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% أثناء العام السابق. 

وسوف نرصد لكم أهم مميزات الصوامع الحقلية والتي جاءت كالتالي: 

1- الصوامع تختلف من حيث السعة فهناك صومعة سعة 500طن وهناك سعة 750 وهناك سعة 1000 طن.
2- وتحتاج الى قاعدة اسمنتية قوية وتحتاج ايضا الى قوائم من الحديد والى الشنكو والصاج لتغليف الصومعة من الخارج وعزلها.
3- وتحتاج الى عدد من الهواجر لنقل ورفع وتفريغ القمح او المواد المخزنة هذا العدد هو واحد هوجر أرضى ، ويكون فى منتصف الصومعة ويمر من أسفل القاعدة الاسمنتية وتكون قاعدة الصومعة بميل على نقطة بداية هذا الهوجر ، وهوجر آخر لينقل القمح من على الارض من بركة أسمنتية أيضا يتم تفريغ الحبوب فيها ، ثم هوجر آخر يأخذ منه لرفع الحبوب الى أعلى الصومعة لتفريغها داخل الصومعة ، ويكون فى أعلى نقطة داخل الصومعة, وهوجر آخر يكون أمام الصومعة وفى نفس البركة ، وذلك لتحميل القمح أو المواد المخزنة بعد تفريغها عليه مباشرة من الصومعة الى فتحات تهوية.

السيسي المخزون الاستراتيجي وزارة التموين الرئيس السيسي وزير التموين

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