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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير إيطاليا بالقاهرة: 75 مليون دولار دعم إيطالي لمصر لتطوير صوامع تخزين القمح

صدى البلد

وجه سفير ايطاليا بالقاهرة ميكيلي كاروني ، التحية إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، واللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، لافتا إلى أن تطوير صومة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر.

وأوضح كاروني، أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي زار مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي ، لافتا إلى أن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصري في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف أن ايطاليا حريصة على نقل التكنولوجيا الإيطالية ، إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي موجها الشكر إلى برنامج مبادلة الديون الايطالية الذي يقوم بتطوير 6 صوامع حالية في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية.

وأوضح أن برنامج مبادلة الديون الايطالية يمحو 100 مليون دولار من الديون الايطالية بمصر وقد تم تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية مطورة لتخزين الحبوب في مصر.

ونوه أن اخيار أماكن الصوامع بجوار أماكن الإنتاج تمثل نقط قريبة بالنسبة للمزارعين.

سفير ايطاليا بالقاهرة ميكيلي كاروني وزير التموين علي المصيلحي الامن الغذائي السوق المصري

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