عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: لأول مرة لدينا احتياطي من الزيت 5.7 شهر

صدى البلد

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تقاربا ونموا ملحوظا منذ 3 سنوات تمثلت في برنامج مبادلة الديون الايطالية الذي يحول الديون الإيطالية على مصر إلى منحة من الحكومة الإيطالية إلى الحكومة المصرية لإنشاء مشروعات تنموية. 

 

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح الصومعة الحقلية بالشرقية أن أحد ثمار برنامج مبادلة الديون هو مشروع تطوير الصوامع الحقلية منوها أن الصوامع أحد أهم المشروعات القومية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي.

 

ولفت إلى أن إجمالي السعة التخزينية قبل 2014 والطلاق مشروع القومي للصوامع 1.2 مليون طن وهو يكفي لتخزين احتياطي استراتيجي 1.2 مليون طن تم زيادتها إلى 3.4 مليون طن. 

لافتا إلى أن المشروع القومي في مراحله الأخيرة.

txt

سفير إيطاليا بالقاهرة: 75 مليون دولار دعم إيطالي لمصر لتطوير صوامع تخزين القمح

txt

أشرف كمال: الدولة تعمل على تقليل نسبة الفاقد من القمح عبر الصوامع

وأضاف أن يجري تنفيذ مجموعة صوامع في توشكي بسعة تخزين 300 ألف طن وفي دندرة محافظة قنا صوامع بسعة تخزين 120 ألف طن قمح بهدف تأمين القمح في سعات تخزينية أمنة وقريبة من مناطق الإنتاج.

 

تابع أن الصوامع الحقلية سترجع من كفاءة عملية استلام القمح المحلي لأنها قريبة من مناطق الإنتاج والزراعة زهو ما يساهم في توفير النقل والهالكوالذي يصل إلى 10% إذا تم التخزين في شون حالية.

 

وتوقع أن تصل المساحات التخزبنية للصوامع الى 4.8 مليون طن لتكفي لتخزين احتياطي استراتيجي يصل إلى 6 شهور ونصف تنفيذا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

ونوه أن البنية التحتية ضرورة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان جودة السله وتوافرها واستقرار أسعارها في الأسواق مشددا على أهمية ما تقوم به الدولة من إنشاء للصوامع والمخازن الاستراتيجية للسلع.

 

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، لافتا إلى أن احتياطي القمح يكفي  ٤.٧ شهر والسكر 7 شهور والزيت لأول مرة ٥.٧ شهر.

علي المصيلحي وزير التموين برنامج مبادلة الديون الايطالية الصومعة الحقلية بالشرقية الزيت السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

ترشيحاتنا

سبب رفع الأسعار وحقيقة إلغاء التصدير.. آخر مستجدات أزمة البصل| اعرف الحكاية

2 مليار تثير أزمة في الزمالك.. مفاجأة هريدي والبناني ينفي والسمري يكشف الحقائق

بعد أسبوع من افتتاحه.. إقبال ضخم على زيارة جامع سارية الجبل

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات كليات الهندسة

وزير التموين: لأول مرة لدينا احتياطي من الزيت 5.7 شهر

وفقا للقانون والدستور.. دور الهيئة الوطنية في الانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة لخطف كولر من الأهلي.. إغراءات سعودية بالملايين والمدرب يرد بـ3 كلمات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان عبير صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

فيديو

انخفاض أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد 3500 سنة.. التوصل إلى عطر الخلود الفرعوني المستخدم في التحنيط.. فيديوجراف

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ