أشرف كمال: الدولة تعمل على تقليل نسبة الفاقد من القمح عبر الصوامع

أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي توفر قدرات تخزينة عالمية تصل إلى 8 ملايين طن من القمح.



وأضاف أشرف كمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، صباح اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل على تقليل نسبة الفاقد من القمح من خلال الصوامع، مشيرا إلى أن هذه الجهود لها مردود إيجابي حقيقي على أرض الواقع.



وتابع استاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية نفذت مشروع قومي ضخم لإنشاء الصوامع الضخمة منذ عام 2014، لافتا إلى أن هذا المشروع يوفر الفاقد ويحافظ على محاصيل القمح.