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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يعود للقرن الأول الهجري.. تفاصيل الانتهاء من ترميم مصحف الحجاز

مصحف
مصحف

كشف الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتاب والوثائق القومية، تفاصيل الانتهاء من ترميم مصحف الحجاز، مشيرا إلى أن يعود إلى القرن الأول الهجري. 

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وأضاف أسامة طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن نحتفل بالانتهاء من الترميم يوم الأربعاء المقبل، لافتا هذا المصحف يرجع للنصف الأول من القرن الأول الهجري، وهو مصحف مكتوب بالخط الحجازي.

وتابع الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتاب والوثائق القومية، أن هذا الخط مميز عن الخط الكوفي، والتحليل يتم بالكربون المشع ليكشف عمر هذا المصحف.

 

مصحف مصحف الحجاز دار الكتاب الوثائق القومية اخبار التوك شو

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